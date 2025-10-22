ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Καταρχήν συμφωνία με τον Μυστακίδη

Η είδηση της οριστικής συμφωνίας του Τέλη Μυστακίδη με την διοίκηση Χατζόπουλου για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έγινε γνωστή από το πρωί και πριν λίγο ήρθε και η επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ. Με ανακοίνωσή της, ενημερώνει για τα εξής:
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ' αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.
Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας.
