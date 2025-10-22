Οριστικά στα χέρια του Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Εποχή Τέλη Μυστακιδη ανατέλλει στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς ο Θεσσαλονικιός δισεκατομμυριούχος ήρθε σε συμφωνία με τον Θανάση Χατζόπουλο για τα οικονομικά δεδομένα της αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ασπρόμαυρης ΚΑΕ και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά.
Από εδώ και πέρα τα διαδικαστικά αναμένεται να ολοκληρωθούν με ταχείς ρυθμούς και πολύ σύντομα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα περάσει και τυπικά στην ιδιοκτησία του Μυστακίδη που με προκήρυξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει απόλυτα κυρίαρχος.
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι πρώτες αποφάσεις του νέου ιδιοκτήτη της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ για τη νέα διοίκηση και το οργανόγραμμα της εταιρίας, ενώ όπως έχουμε αναφέρει σε ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, επίκειται ένα ολικό λίφτινγκ στο PAOK Sports Arena, στο οποίο θα δημιουργηθούν και επιπλέον χώροι που θα εξυπηρετούν και άλλα τμήμα του συλλόγου.
