«Τρία στα τρία» για την ΑΕΚ στην Basket League

Η ΑΕΚ... πάτησε γκάζι στις αρχές της 2ης περιόδου και με επιμέρους σκορ 19-3... απέναντι στην Καρδίτσα... εξαφανίστηκε, για να φτάσει σε μία άνετη επικράτηση, με 77-62, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Oι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα έκαναν το τρία στα τρία και παραμένουν στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα. Στον αντίποδα, η Καρδίτσα, γνώρισε την πρώτη ήττα της, σε δύο αγώνες μέχρι στιγμής στην GBL.
Τα 19 λάθη της ομάδας του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν απαγορευτικά για νίκη μέσα στη SUNEL Arena. Η ΑΕΚ εκτός από την εξαιρετική άμυνα όπως φαίνεται και από τους 62 μόνο πόντους που δέχτηκε, επέδειξε και πολυφωνία στην επίθεση.
Πρώτος σκόρερ της Ένωσης αναδείχτηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 19 πόντους (4/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Ραϊκουάν Γκρέι σημείωσε 12 πόντους και 10 ο Κρις Σίλβα.
Για την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντέιμιεν Τζέφερσον (16π.), Ντιμάζιο Ουίγκινς (11π., 8ρ.) και Νόα Χόρχλερ (11π., 5ρ.).
- Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62
- Διαιτητές: Καρπάνος, Τηγάνης, Λόρτος
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 12, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 19 (4), Αρμς 3, Σίλβα 10, Σκορδίλης 2, Κατσίβελης 7 (1), Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 6, Κουζμίνσκας 4 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1)
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 11, Τζέφερσον 7 (1), Έλις 5 (1), Κασσελάκης 4, Χόρχλερ 11 (1), Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Καμπερίδης 3 (1), Μάντσεν 5, Χουγκάζ
