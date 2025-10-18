Χάνει τη σεζόν ο Παπαγιάννης - Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο

Εκτός δράσης για τουλάχιστον 8 μήνες ο διεθνής σέντερ της Ανατολού Εφές.

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον σοβαρό τραυματισμό του διεθνούς σέντερ της Ανατολού Εφές, Γιάννη Παπαγιάννη, καθώς φαίνεται πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, ο Παπαγιάννης μετά από ένα alley-oop προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί άσχημα.

Ο Παπαγιάννης αποχώρησε δακρυσμένος από το γήπεδο πάνω σε φορείο, κάτι το οποίο προμήνυε δυσοίωνες εξετάσεις.

Η τουρκική ομάδα σε ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως ο Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 8 μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ανατολού Εφές Κατά τη διάρκεια του αγώνα όπου φιλοξενήσαμε τον Παναθηναϊκό AKTOR, ξεκίνησε η θεραπεία για τον Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον αριστερό του ώμο, και ο παίκτης μας αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 3 εβδομάδες. Ο Γεώργιος Παπαγιάννης, ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο εγγύς μέλλον για τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στο αριστερό του γόνατο, θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 8 μήνες. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και στους δύο παίκτες μας.