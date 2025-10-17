Σοβαρός τραυματισμός του Παπαγιάννη - Έφυγε δακρυσμένος σε φορείο

Επιχείρησε να καρφώσει, όμως η προσγείωσή του στο παρκέ ήταν άτσαλη.

Σοκ προκάλεσε ο τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Έλληνας σέντερ είχε μια ιδιαίτερα άσχημη πτώση περίπου 5 λεπτά πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, σε φάση όπου επιχείρησε να ολοκληρώσει ένα alley-oop κάρφωμα. Η προσγείωσή του στο παρκέ ήταν άτσαλη, με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη και να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο.

Ο Παπαγιάννης αποχώρησε δακρυσμένος από το γήπεδο με φορείο, με την αγωνία για την κατάστασή του να είναι έκδηλη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.