Σοβαρός τραυματισμός του Παπαγιάννη - Έφυγε δακρυσμένος σε φορείο

Σοκ προκάλεσε ο τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Έλληνας σέντερ είχε μια ιδιαίτερα άσχημη πτώση περίπου 5 λεπτά πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, σε φάση όπου επιχείρησε να ολοκληρώσει ένα alley-oop κάρφωμα. Η προσγείωσή του στο παρκέ ήταν άτσαλη, με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη και να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο.
Ο Παπαγιάννης αποχώρησε δακρυσμένος από το γήπεδο με φορείο, με την αγωνία για την κατάστασή του να είναι έκδηλη.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.
