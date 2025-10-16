Ελεύθερος αφέθηκε ο Λούκα Βιλντόσα

«Ο παίκτης και η σύζυγός του είχαν μια διαμάχη με μία εργαζόμενη στον τομέα της υγείας», ανακοίνωσε η ομάδα του.

Μπλεξίματα με τις ιταλικές αρχές έχει ο Λούκα Βιλντόσα (πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και νυν της Βίρτους Μπολόνια), σε σημείο να συλληφθεί, το βράδυ της Τετάρτης, ο ίδιος και η σύζυγός του, με την κατηγορία πως επιτέθηκαν σε προσωπικό ασθενοφόρου.

Σήμερα ο παίκτης αφέθηκε ελεύθερος, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, Βίρτους Μπολόνια. Ο Αργεντινός γκαρντ θα αγωνιστεί απέναντι στη Βιλερμπάν, στη Γαλλία, αύριο (17/10, 21:00), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στη σχετική ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια αναφέρονται τα εξής:

«Η Βίρτους Μπολόνια εκδίδει την ακόλουθη δήλωση σε σχέση με τα γεγονότα που συνέβησαν τη νύχτα μεταξύ 15 και 16 Οκτωβρίου και αφορούσαν στον Λούκα Βιλντόσα και τη σύζυγό του.

Ο παίκτης και η σύζυγός του, ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους μετά τον εντός έδρας αγώνα που διεξήχθη στο “ Paladozza”, πιστεύοντας ότι ήταν θύματα παράνομης συμπεριφοράς από τρίτους, είχαν μια διαμάχη με μία εργαζόμενη στον τομέα της υγείας που οδηγούσε όχημα του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία ζήτησε την παρέμβαση περιπολικού της αστυνομίας, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και την εφαρμογή νομικών μέτρων κατά του αθλητή και της συζύγου του.

Σήμερα το πρωί, η Εισαγγελία του Δικαστηρίου της Μπολόνια κοινοποίησε στους εμπλεκόμενους διάταγμα άμεσης αποφυλάκισης, χωρίς περιορισμούς, υπογεγραμμένο από τον Εισαγγελέα, Δρ Φλάβιο Λαζαρίνι, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περιοριστικά μέτρα, με την εισαγγελία να παραιτείται από τη πρώτη δίκη που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι σήμερα.

Είναι σε εξέλιξη ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη το διάταγμα που εκδόθηκε αμέσως από τον Εισαγγελέα, η Βίρτους Μπολόνια με τη συνδρομή του κ. Ματία Γκρασάνι, εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ερευνών της υπεράσπισης, οι οποίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατόν.

Ως εκ τούτου, ο παίκτης θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για τον εκτός έδρας αγώνα της Euroleague στη Λυών».