Με άγχος υπέταξε τη Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε όσο χρειάστηκε απέναντι στη Βιλερμπάν, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και τρίτη στο σύνολο, πριν ταξιδέψει στην Πόλη για τη «μάχη» με την Αναντολού Εφές (17/10), στο κλείσιμο της «διαβολοβδομάδας».
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 91-85 της γαλλικής ομάδας στο ΟΑΚΑ, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη διαδοχική αποτυχία και τρίτη συνολικά.
Με τον Ρισόν Χολμς να πραγματοποιεί την κορυφαία μέχρι στιγμής εμφάνιση του με τη φανέλα του επτάστερου, τον Κέντρικ Ναν σταθερή αξία και τα ριμπάουντ να κάνουν τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός δεν αγχώθηκε από την αμυντική ανισσοροπία του και πήρε μία επαγγελματική νίκη, απέναντι σε μία Βιλερμπάν που έμενε... ζωντανή από τα 6,75 (12/16 τρίποντα).
Ωστόσο, το αμερικανικό δίδυμο του «τριφυλλιού» φρόντισε να... σβήνει κάθε πιθανότατα έκπληξης, όποτε οι Γάλλοι βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής, ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα.
Ο Ρισόν Χολμς τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο συνήθης ύποπτος Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, προσθέτοντας στη στατιστική του 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Στους 12 σταμάτησε ο Τσεντί Όσμαν, κλείνοντας τον κύκλο των... διψήφιων από τον Παναθηναϊκό στην αποψινή βραδιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 13΄ ο Μάριους Γκριγκόνις βρήκε στόχο από τα 6,75 (το μοναδικό του εύστοχο στον αγώνα) και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς σκόραρε και πάλι σε ματς Euroleague μετά από 365 ημέρες!
Από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 18 πόντους.
- Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85
- ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Περούγκα, Παστούσιακ, Τάις
Οι συνθέσεις:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2), Χολμς 24, Σλούκας 2, Γκραντ 5 (1), Ναν 26 (2), Γκριγκόνις 3 (1), Ερναγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 6, Γιούρτσεβεν 4.
ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πιερίκ Πουπέ): Σέλιας 7 (1), Ατάμνα, Ατζίνσα 10 (2), Μάσα 5, Τζάκσον 4 (1), Ντε Κολό 18 (3), Ενγκουάμα 1, Λάιτι 13 (3), Ντιάιγ 2, Γουότσον 10 (2), Βοτέρ 4, Τραορέ 11 (3).
