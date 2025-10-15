Αθήνα, 18°C
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
ΑΕΚ
EUROKINISSI

«Δύο στα δύο» για την ΑΕΚ στο BCL

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr

Σε υπόθεση... ενός δεκαλέπτου εξελίχθηκε το «δύο στα δύο» της ΑΕΚ στον 6ο όμιλο του Basketball Champions League. H Ένωση επικράτησε με 91-77 της Ζολνόκι στη SUNEL Arena, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Ούγγρους στην πρώτη ήττα τους (ρεκόρ 1-1). 

Ο φρενήρης ρυθμός των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο δεκάλεπτο, σε συνδυασμό με τη σκληρή άμυνα, ήταν τα στοιχεία που χάρισαν στην ΑΕΚ μία διαφορά ασφαλείας 12 πόντων στο τέλος της περιόδου (22-10). Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα δεν κατέβασε ταχύτητα, ξέφυγε και με +14 στο 13΄ (30-16) και δεν κοίταξε πίσω, δείχνοντας διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας μέχρι το φινάλε. 

Μία πεντάδα «κιτρινόμαυρων» τελείωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Κρις Σίλβα με 19 πόντους. Από τη Ζολνόκι ξεχώρισε ο ΛεΤρε Ντάρθχαντ με 23 πόντους και 4/6 τρίποντα. 

  • Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77
  • ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Γιάκομπς, Μάνχαϊμ

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 16, Σκορδίλης, Κατσίβελης 5, Φλιώνης 4, Λεκαβίτσιους 12 (2), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 13 (1), Μπάρτλεϊ 10 (2), Αμρς 7, Σίλβα 19, Χαραλαμπόπουλος 3.

ΖΟΛΝΟΚΙ (Βέντραν Μπόσνιτς): Ντάρτχαρντ 23 (4), Παλάι 8, Μπαρνς 4, Χολτ 11 (1), Μόλναρ 2, Ρούντνερ 5, Κρνιάισκι 5, Σκινς 11, Σόμογκι 8.

