«Δύο στα δύο» για την ΑΕΚ στο BCL

Σε υπόθεση... ενός δεκαλέπτου εξελίχθηκε το «δύο στα δύο» της ΑΕΚ στον 6ο όμιλο του Basketball Champions League. H Ένωση επικράτησε με 91-77 της Ζολνόκι στη SUNEL Arena, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Ούγγρους στην πρώτη ήττα τους (ρεκόρ 1-1).

Ο φρενήρης ρυθμός των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο δεκάλεπτο, σε συνδυασμό με τη σκληρή άμυνα, ήταν τα στοιχεία που χάρισαν στην ΑΕΚ μία διαφορά ασφαλείας 12 πόντων στο τέλος της περιόδου (22-10). Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα δεν κατέβασε ταχύτητα, ξέφυγε και με +14 στο 13΄ (30-16) και δεν κοίταξε πίσω, δείχνοντας διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας μέχρι το φινάλε.

Μία πεντάδα «κιτρινόμαυρων» τελείωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Κρις Σίλβα με 19 πόντους. Από τη Ζολνόκι ξεχώρισε ο ΛεΤρε Ντάρθχαντ με 23 πόντους και 4/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κόντε, Γιάκομπς, Μάνχαϊμ

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 16, Σκορδίλης, Κατσίβελης 5, Φλιώνης 4, Λεκαβίτσιους 12 (2), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 13 (1), Μπάρτλεϊ 10 (2), Αμρς 7, Σίλβα 19, Χαραλαμπόπουλος 3.

ΖΟΛΝΟΚΙ (Βέντραν Μπόσνιτς): Ντάρτχαρντ 23 (4), Παλάι 8, Μπαρνς 4, Χολτ 11 (1), Μόλναρ 2, Ρούντνερ 5, Κρνιάισκι 5, Σκινς 11, Σόμογκι 8.