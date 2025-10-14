Αθήνα, 18°C
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
Olymbiakos_1020
EUROKINISSI

Ηττήθηκε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ από την ΕΦΕΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
Οι Πειραιώτες ήταν κακοί από τα 6,75.

Ο Ολυμπιακός «προδόθηκε» από τα 6,75 (9/26 τρίποντα) και είδε την Αναντολού Εφές να τον υποχρεώνει στη δεύτερη ήττα του στην εφετινή Euroleague.

Οι Πειραιώτες «έπεσαν» με το τελικό 78-82 από την τουρκική ομάδα στο ΣΕΦ, για την 4η αγωνιστική, με τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες (2-2).

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82

Ηττήθηκε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ από την ΕΦΕΣ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

