Ηττήθηκε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ από την ΕΦΕΣ

Ο Ολυμπιακός «προδόθηκε» από τα 6,75 (9/26 τρίποντα) και είδε την Αναντολού Εφές να τον υποχρεώνει στη δεύτερη ήττα του στην εφετινή Euroleague.

Οι Πειραιώτες «έπεσαν» με το τελικό 78-82 από την τουρκική ομάδα στο ΣΕΦ, για την 4η αγωνιστική, με τους φιλοξενούμενους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες (2-2).

Τα δεκάλεπτα: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82