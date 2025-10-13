Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.5° 16.9°
2 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
17°C
17.8° 14.9°
4 BF
50%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.0° 16.0°
1 BF
71%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
0 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
72%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.8° 14.8°
2 BF
67%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
3 BF
58%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
1 BF
85%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 16.6°
2 BF
63%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.9° 18.2°
4 BF
65%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
55%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
63%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
2 BF
77%
Λάρισα
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.7° 15.7°
2 BF
68%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 16.2°
1 BF
72%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 19.8°
2 BF
64%
Χαλκίδα
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.2° 17.2°
1 BF
57%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.7° 13.3°
2 BF
68%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.3° 15.3°
2 BF
62%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
2 BF
75%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
ο Άλεξ Αντετοκούνμπο
EUROKINISSI

Έγιναν... τρεις οι Αντετοκούνμπο στους Μπακς

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
Πρώτη φορά στην Ιστορία του NBA, τρία αδέλφια βρίσκονται στην ίδια ομάδα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψαν συμβόλαιο two-way με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας και μάνατζερ της Octagon, Άλεξ Σαρατσής, στο ESPN. 

Ο Άλεξ θα πλαισιώσει τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς του, Γιάννη και Θανάση, στο ρόστερ των «Ελαφιών», σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην Ιστορία του NBA που τρία αδέλφια βρίσκονται ταυτόχρονα και δεσμεύονται με συμβόλαιο με την ίδια ομάδα.

Η εφετινή αγωνιστική περίοδος βρήκε τον 24χρονο φόργουορντ να κάνει προετοιμασία με τον Άρη, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε για να επιστρέψει στις ΗΠΑ και στους Μπακς, στους οποίους είχε θητεύσει από το 2022 έως το 2024, όντας μέλος της θυγατρικής τους ομάδας στη G-League, των Ουισκόνσιν Χερντ.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Έγιναν... τρεις οι Αντετοκούνμπο στους Μπακς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual