Έγιναν... τρεις οι Αντετοκούνμπο στους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέγραψαν συμβόλαιο two-way με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας και μάνατζερ της Octagon, Άλεξ Σαρατσής, στο ESPN.
Ο Άλεξ θα πλαισιώσει τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς του, Γιάννη και Θανάση, στο ρόστερ των «Ελαφιών», σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην Ιστορία του NBA που τρία αδέλφια βρίσκονται ταυτόχρονα και δεσμεύονται με συμβόλαιο με την ίδια ομάδα.
Η εφετινή αγωνιστική περίοδος βρήκε τον 24χρονο φόργουορντ να κάνει προετοιμασία με τον Άρη, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε για να επιστρέψει στις ΗΠΑ και στους Μπακς, στους οποίους είχε θητεύσει από το 2022 έως το 2024, όντας μέλος της θυγατρικής τους ομάδας στη G-League, των Ουισκόνσιν Χερντ.
