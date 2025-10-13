Παράπονα από τον Αταμάν για τη διαιτησία στο ελληνικό «clasico»

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, καθώς ο προπονητής του, Εργκίν Αταμάν, εξέφρασε την αγανάκτησή του μέσω του λογαριασμού του στο Instagram για δύο περιπτώσεις στις οποίες δεν δόθηκε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, στο χθεσινό ντέρμπι, το οποίο έληξε υπέρ του Ολυμπιακού με σκoρ 90-86.
Η πρώτη φάση αφορά τον Κώστα Σλούκα και η δεύτερη ένα σπρώξιμο του Σάσα Βεζένκοφ στον Τι Τζέι Σορτς. Στην πρώτη περίπτωση, ο Αταμάν σχολιάζει το φάουλ που οι διαιτητές σφύριξαν εναντίον του Κώστα Σλούκα. «Το τραγικοκωμικό σημείο του βίντεο είναι ότι το φάουλ το χρεώθηκε ο Σλούκας και ο αντίπαλος κέρδισε δύο-τρεις βολές. Και ναι, δεν είναι ανέκδοτο», ανέφερε ο κόουτς των «πράσινων».
Επιπλέον, ο Αταμάν εξέφρασε την οργή του για την «ελληνορωμαϊκή πάλη», στη φάση που ο Σάσα Βεζένκοφ σπρώχνει τον Τι Τζει Σόρτς. «Επίσης είδαμε την εφεύρεση ενός νέου αθλήματος: της ελληνορωμαϊκής πάλης σε γήπεδο μπάσκετ. Η πρώτη φορά στην ιστορία», είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
