Κανένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Ντουμπάι

Απόλυτα ικανοποιημένους άφησε τους φιλάθλους του ο Ολυμπιακός, στην πρώτη εμφάνισή του στο «σπίτι» του, το ΣΕΦ, για τη νέα σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις. Νίκησε με 86-67 την Ντουμπάι, για την 3η αγωνιστική της Euroleague, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, και ανέβηκε στο 2-1 (νίκες - ήττες) στη βαθμολογική κατάταξη.

Πλέον, περιμένει τον Παναθηναϊκό, στο ίδιο γήπεδο, την Κυριακή (12/10, 19:00), στο ντέρμπι «αιωνίων» της 2ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Και μετά ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με την Αναντολού Εφές εντός και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας... δεν είχε άλλη επιλογή (με τον Τόμας Ουόκαπ εκτός) παρά να ξεκινήσει με τον Φρανκ Νιλικίνα βασικό στον «άσο», στο ντεμπούτο του Γάλλου γκαρντ με την ερυθρόλευκη φανέλα στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στη ρακέτα, με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να έχουν διψήφιο νούμερο στα ριμπάουντ ήδη από τα τέλη της 3ης περιόδου, με 11 έκαστος.

Ο Σέρβος σέντερ δεν χρειάστηκε να επιστρέψει στο παρκέ στην 4η περίοδο, μετρώντας και 13 πόντους. Ο Βούλγαρος διεθνής μπήκε για ένα λεπτό με την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, και με το καλάθι που πέτυχε έφτασε τους 25 πόντους (με 3/6 τρίποντα). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσφερε 14 πόντους, 10 ο Λι, 7 ο Νιλικίνα και 5 ο Ουόρντ.

Η απουσία του τραυματία Εβάν Φουρνιέ... ούτε που φάνηκε, σε ένα ματς που ήταν τόσο άνετο για τον Ολυμπιακό, ώστε ο Μπαρτζώκας άφησε για περίπου 8 λεπτά στο παρκέ τον Όμηρο Νετζήπογλου. Η Ντουμπάι που είχε πρώτο σκόρερ τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Φιλίπ Πετρούσεφ, με 14 πόντους (αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς των γηπεδούχων) υποχώρησε στο 1-2, μετά τη νίκη της στην πρεμιέρα επί της Παρτιζάν και την ήττα από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Ντουέιν Μπέικον, σημείωσε 13 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, για την Ντουμπάι.

Πριν το τζάμπολ του αγώνα, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, Παναγιώτης και Γιώργος, βράβευσαν τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, για την πρώτη θέση σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά.

Χωρίς τους τραυματίες Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός. Η Ντουμπάι αγωνίστηκε χωρίς τους Τζάναν Μούσα, Τζάστιν Άντερσον, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Νέιτ Μέισον και Μαμ Τζαϊτέ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντονιτς (Σερβία), Κορτές (Ισπανία), Τσίτσι (Αλβανία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1), Ουόρντ 5 (1), Λαρεντζάκης, Λι 10 (1), Βεζένκοφ 25 (3), Παπανικολάου 3, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 14 (2), Πίτερς 4, Μιλουτίνοφ 13, Αντετοκούνμπο, Χολ 5

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Γιούριτσα Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 3, Μπέικον 13 (1), Άμπας, Πρέπελιτς 6 (1), Μπέρτανς 10 (2), Σανλί, Καμπενγκέλε 10, Ράιτ 7, Πετρούσεφ 14, Άντζουσιτς 2, Καμένιας 2