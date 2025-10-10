Σε μία αγωνιστική μειώθηκε η ποινή της ΑΕΚ

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, κατ΄ εφαρμογήν της τροποποιημένης διάταξης του νόμου που καταργεί τον διπλασιασμό ποινών λόγω υποτροπής, ανακοίνωσε ότι μειώνεται από δύο σε μία αγωνιστική η τιμωρία της ΚΑΕ ΑΕΚ, για τον αγώνα της περσινής σεζόν της Basket League με τον Προμηθέα (19/5).

Η απόφαση της ΔΕΑΒ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του «Δικεφάλου», σημαίνει ότι η Ένωση θα εκτίσει την ποινή της στον αγώνα της Κυριακής (12/10, 13:00) με τον Πανιώνιο, ο οποίος θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, αλλά θα έχει κανονικά κόσμο στο πλευρό της στο ματς της επόμενης αγωνιστικής (18/10) με την Καρδίτσα.