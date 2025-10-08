Γκάλης και Σιάο μαζί στο Αλεξάνδρειο για τον Άρη

Με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο να δείχνει τον... δρόμο, άρχισε να «πάλλεται» έντονα στον ρυθμό της σημερινής, εντός έδρας, αναμέτρησης του Άρη, για τη 2η αγωνιστική του EuroCup, με αντίπαλο το Αμβούργο (20:00, Novasports Prime), το Αλεξάνδρειο.
Ο 24χρονος διοικητικός επικεφαλής των «κιτρινόμαυρων» έφτασε νωρίς το απόγευμα στο γήπεδο, όπου βάφτηκε στα χρώματα της ομάδας, συμμετείχε σε δραστηριότητες -όπως έκαναν και πολλοί φίλαθλοι του Άρη- στο πλαίσιο της Fan Zone που εγκαινίασαν, εν όψει του αγώνα με τη γερμανική ομάδα, οι Θεσσαλονικείς και στην πορεία μετακινήθηκε στην κεντρική σάλα του Παλέ, για να πάρει τη θέση του στα επίσημα του “Nick Galis Hall”, προκειμένου να παρακολουθήσει το ματς.
Παρών στο Αλεξάνδρειο και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης που έτυχε θερμής υποδοχής από τους οπαδούς του Άρη.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας