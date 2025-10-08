Γκάλης και Σιάο μαζί στο Αλεξάνδρειο για τον Άρη

Με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο να δείχνει τον... δρόμο, άρχισε να «πάλλεται» έντονα στον ρυθμό της σημερινής, εντός έδρας, αναμέτρησης του Άρη, για τη 2η αγωνιστική του EuroCup, με αντίπαλο το Αμβούργο (20:00, Novasports Prime), το Αλεξάνδρειο.

Ο 24χρονος διοικητικός επικεφαλής των «κιτρινόμαυρων» έφτασε νωρίς το απόγευμα στο γήπεδο, όπου βάφτηκε στα χρώματα της ομάδας, συμμετείχε σε δραστηριότητες -όπως έκαναν και πολλοί φίλαθλοι του Άρη- στο πλαίσιο της Fan Zone που εγκαινίασαν, εν όψει του αγώνα με τη γερμανική ομάδα, οι Θεσσαλονικείς και στην πορεία μετακινήθηκε στην κεντρική σάλα του Παλέ, για να πάρει τη θέση του στα επίσημα του “Nick Galis Hall”, προκειμένου να παρακολουθήσει το ματς.

Παρών στο Αλεξάνδρειο και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης που έτυχε θερμής υποδοχής από τους οπαδούς του Άρη.