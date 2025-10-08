Η Μπαρτσελόνα είπε «όχι» στην ισραηλινή Χαποέλ Ιερουσαλήμ 

Σε μια χρονική περίοδο που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη συμφωνίας, η ισραηλινή Χαποέλ Ιερουσαλήμ αντιμετωπίζει τη Μανρέσα στις 15 Οκτωβρίου (21:45) για την 3η αγωνιστική του Eurocup, επί ισπανικού εδάφους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ισραηλινός σύλλογος απέστειλε αίτημα στην Μπαρτσελόνα, να κάνει χρήση του κλειστού γηπέδου Παλάου Μπλαουγκράνα, για πρωινή προπόνηση με σουτ ανήμερα του αγώνα της με την καταλονική Μανρέσα, αλλά η απάντηση των «μπλαουγκράνα» ήταν αρνητική.

Ο λόγος που η Χάποελ Ιερουσαλήμ αιτήθηκε να προπονηθεί στην έδρα της Μπαρτσελόνα έχει να κάνει με ανησυχία για διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις εναντίον της αποστολής της ομάδας, καθώς μεγάλο μέρος των Καταλανών πολιτών τάσσονται κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Όσο για την Μπαρτσελόνα, αναφέρει ότι αρνήθηκε για λόγους υλικοτεχνικής υποστήριξης και δημόσιας τάξης. «Δεν θέλουμε να έχουμε κάποιο πρόβλημα», φέρεται να ανέφερε με νόημα πηγή του καταλονικού συλλόγου, όπως σημειώνει το ισραηλινό "The Times of Israel". Η ίδια πηγή επισήμανε επίσης ότι για εκείνη τη μέρα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για έναν αγώνα χάντμπολ της «Μπάρτσα» στο Champions League.

Σημειώνεται ότι η Μόνιμη Επιτροπή της Κρατικής Επιτροπής κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό έχει κηρύξει τον αγώνα υψηλού κινδύνου και κάλεσε την ομάδα, ως διοργανώτρια, να «λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας».

Αρκετοί σύλλογοι οπαδών της Μανρέσα εξέδωσαν ανακοίνωση ζητώντας την αναβολή του αγώνα. «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μπάσκετ δεν μπορεί να ζει σε μια φούσκα, χωρισμένο από την πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Θεωρούμε την παρουσία μιας ισραηλινής ομάδας στο γήπεδο της έδρας μας απολύτως απαράδεκτη, ενώ το Κράτος του Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία. Το μήνυμά μας είναι σαφές και δυναμικό: οι ανθρώπινες ζωές είναι απείρως πιο σημαντικές από οποιοδήποτε αθλητικό γεγονός», υπογράμμισαν ομάδες οπαδών σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγες εβδομάδες.