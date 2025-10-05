«Με το δεξί» ο Ολυμπιακός ενάντια στο Μαρούσι

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης στο Μαρούσι είναι ότι ο Φρανκ Νιλικίνα έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, έχοντας 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής

Οι πρωταθλητές Ελλάδος μπήκαν με το... δεξί στη νέα σεζόν της GBL, καθώς επικράτησαν με 100-81 του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά, μία εβδομάδα πριν το ντέρμπι "αιωνίων", με τον Φρανκ Νιλικίνα να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Μετά την επιστροφή του από την Ισπανία και την διπλή υποχρέωση στην έναρξη της Euroleague, o Ολυμπιακός έκανε πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα με κυριαρχική εμφάνιση στο Μαρούσι. Έτσι, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 1-0 εντός των συνόρων και πλέον ετοιμάζεται για το ματς με την Ντουμπάι (10/10, 21:15, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) κι αυτό που έρχεται με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό για την 2η αγωνιστική της GBL (12/10, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), αμφότερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τα πρώτα λεπτά του αγώνα κύλησαν με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν καλάθι-καλάθι, αλλά μετά το αρχικό 4-4, ο Ολυμπιακός είχε σταθερά το προβάδισμα, με τον Ντόρσεϊ να βάζει το πρώτο τρίποντο στο ματς και τον Βεζένκοφ να είναι κύριος εκφραστής των “ερυθρόλευκων” επιθέσεων. Έπειτα ανέλαβε δράση ο Γουόρντ, ο οποίος έβαλε επτά συνεχόμενους πόντους για τους πρωταθλητές Ελλάδος, κάνοντας το σκορ 20-13 στο 7′. Ωστόσο, το Μαρούσι έβγαλε αντίδραση άμεσα και στα τελευταία τρία λεπτά της πρώτης περιόδου έτρεξε επιμέρους 15-5. Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου βρήκε λύσεις από το τρίποντο με τους Μέικον και Ρέινολντς, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +3 (28-25), με τον πρώτο να έχει δώδεκα πόντους.

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, ο Κινγκ έστειλε το Μαρούσι στο +5 (30-25), όμως ξεκίνησαν να δίνουν βοήθειες στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα οι παίκτες του πάγκου και ο Ολυμπιακός απέκτησε τον έλεγχο του αγώνα, ανέβαζοντας ένταση στην άμυνά του. Οι Πειραιώτες έκαναν σερί 8-0, με τον Νιλικίνα να παίρνει πολλές πρωτοβουλίες στο ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα. Ο Γάλλος γκαρντ έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, με τους Χολ και Λαρεντζάκη να στέλνουν τους “ερυθρόλευκους” στο +7 (41-34), λίγο μετά τα μισά της δεύτερης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να διευρύνουν το προβάδισμά τους, με τους Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο να κάνουν το 50-39 και τον Πίτερς να συντηρεί τη διαφορά των έντεκα πόντων (53-42), ευστοχώντας σε τρίποντο στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά το καλό φινάλε στο πρώτο μισό του αγώνα, ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι στο… γκάζι στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης στο κλειστό του Αγίου Θωμά, με τους Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Γουόρντ να εκτελούν τα επιθετικά πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα, στέλνοντας τους Πειραιώτες στο +20 (64-44) με επιμέρους 11-2, δυόμιση λεπτά μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου, αναγκάζοντας τον Ηλία Παπαθεοδώρου να καλέσει τάιμ-άουτ. Στη συνέχεια, το Μαρούσι κατάφερε να ανεβάσει την παραγωγικότητά του, παίρνοντας πόντους από όλους τους ξένους παίκτες του, όμως οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να ανακόψουν τον ρυθμό των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έβαλαν 29 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο έκλεισαν στο +23 (82-59).

Έτσι, το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους δύο προπονητές να θέλουν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, καθώς βρισκόμαστε μόλις στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με τους Λι και Πίτερς ο Ολυμπιακός έφθασε στο +25 (88-63), 7:36 πριν το φινάλε κι αυτή ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που πήραν οι “ερυθρόλευκοι” στην αναμέτρηση. Στα εναπομείναντα λεπτά το ενδιαφέρον εστιάστηκε στους Φρανκ Νιλικίνα και Κώστα Αντετοκούνμπο, οι οποίοι έγιναν πρωταγωνιστές στο διάστημα αυτό για την επίθεση των Πειραιωτών.

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100.