Εντός έδρας η πρώτη φετινή ήττα του Παναθηναϊκού στη Euroleague

Η Μπαρτσελόνα... ξεγύμνωσε όλες τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, πανηγυρίζοντας στο Telekom Center Athens την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague και υποχρεώνοντας του «πράσινους» στην πρώτη ήττα και μάλιστα εντός έδρας.

Αυτή τη φορά η αστοχία από τα 6,75 (8/21), η χαμένη μάχη της... εναέριας κυκλοφορίας, τα 12 λάθη και τα κενά στην περιφερειακή άμυνα, δεν καλύφθηκαν και το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 103-96 από τους Καταλανούς, που μέτρησαν 16/33 τρίποντα στο ΟΑΚΑ και δεν πτοήθηκαν από τη βραδιά καριέρας του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ των 27 πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103.