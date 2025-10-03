Αθήνα, 17°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
18.1° 15.8°
3 BF
66%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
9°C
10.1° 7.7°
5 BF
69%
Πάτρα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.0° 12.7°
4 BF
80%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
9°C
8.9° 8.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
94%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
9.8° 9.8°
1 BF
73%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
5°C
5.4° 5.4°
4 BF
65%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.4° 13.4°
1 BF
92%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.8° 17.7°
2 BF
60%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.9° 18.8°
3 BF
66%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
4 BF
48%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.6° 15.6°
5 BF
72%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
2 BF
94%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
87%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.9° 14.5°
2 BF
69%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.8°
3 BF
68%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
15°C
14.8° 13.8°
0 BF
54%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.7° 12.3°
3 BF
72%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
8°C
8.1° 8.1°
2 BF
79%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
6°C
6.3° 6.3°
0 BF
76%
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου, 2025
Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
EUROKINISSI

Εντός έδρας η πρώτη φετινή ήττα του Παναθηναϊκού στη Euroleague

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
Αστοχία και χαμένα ριμπάουντ στοίχισαν στους «πράσινους».

Η Μπαρτσελόνα... ξεγύμνωσε όλες τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, πανηγυρίζοντας στο Telekom Center Athens την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague και υποχρεώνοντας του «πράσινους» στην πρώτη ήττα και μάλιστα εντός έδρας. 

Αυτή τη φορά η αστοχία από τα 6,75 (8/21), η χαμένη μάχη της... εναέριας κυκλοφορίας, τα 12 λάθη και τα κενά στην περιφερειακή άμυνα, δεν καλύφθηκαν και το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 103-96 από τους Καταλανούς, που μέτρησαν 16/33 τρίποντα στο ΟΑΚΑ και δεν πτοήθηκαν από τη βραδιά καριέρας του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ των 27 πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103.

