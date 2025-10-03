Εθνική ομάδα: Νοκ άουτ ο Ρέτσος, μέσα ο Μιχαηλίδης

Νοκ-άουτ απ’ τους δύο αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Σκωτία και τη Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 τέθηκε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο διεθνής αμυντικός κι αρχηγός του Ολυμπιακού, αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Άρσεναλ κι έδωσε τη θέση του στον Ζουλιάν Μπιανκόν στο 86ο λεπτό του αγώνα με τους «κανονιέρηδες».
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέσυρε το προσκλητήριο του Ρέτσου και κάλεσε στη θέση του τον στόπερ τον ΠΑΟΚ Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε να αγωνιστεί με τη «γαλανόλευκη» από τις 11 Νοεμβρίου 2020 και το ματς με την Κύπρο, έχοντας συνολικά δύο συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα.
Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής για τα ματς με Σκωτία και Δανία: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας και Δουβίκας.
