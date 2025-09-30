Αθήνα, 19°C
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
PAO_Bayern_1020_1
EUROKINISSI

Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ευθύμης Ασημακόπουλος
Οι «πράσινοι» νίκησαν την Μπάγερν με 87-79, στην πρεμιέρα της φετινής Ευρωλίγκας

Πριν από δύο εβδομάδες το μισό ρόστερ του Παναθηναϊκού και ο προπονητής, βρίσκονταν στο Ευρωμπάσκετ, ενώ όλοι μαζί πήγαν για 10 μέρες στην Αυστραλία. Οι «πράσινοι» έχουν ελλιπή προετοιμασία και μέσα από τους επίσημους αγώνες θα προσπαθήσουν να βρουν τα πατήματά τους. 

Οπότε, η εμφάνιση στο εντός έδρας ματς με την Μπάγερν Μονάχου, δεν μετράει ιδιαίτερα. Οι γηπεδούχοι κρατάνε τη νίκη με 87-79, που είναι ένα καλό πρώτο βήμα στον φετινό μαραθώνιο της Ευρωλίγκας. 

Το επιθετικό ταλέντο των παικτών του Αταμάν είναι αυτό που έδωσε τη νίκη, καθώς αμυντικά η ομάδα έχει πολλά κενά, όπως φάνηκε άλλωστε και πέρυσι. 

Κορυφαίος όλων ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος μετά το κακό τελείωμα στην περασμένη σεζόν, φέτος από τα φιλικά δείχνει σοβαρός και ορεξάτος. Είχε 21 πόντους και 10 ασίστ, παίζοντας ουσιαστικά για όλα τα υπόλοιπα γκαρντ και ειδικά για τον νεοφερμένο Σορτς, ο οποίος στο ντεμπούτο του ήταν σε... άλλο γήπεδο (άποντος σε 10 λεπτά). 

Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε ο Ρογκαβόπουλος με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ μετά από έναν χρόνο έπαιξε ξανά σε επίσημο ματς έστω και για λίγο ο Γκριγκόνις. 

Για την Μπάγερν, από τις πιο αδύναμες ομάδες της Ευρωλίγκας φέτος, ξεχώρισε ο Μέις με 18 πόντους και ο πρώην "πράσινος" Γκέιμπριελ (13 π.)

Επόμενο ματς για το "τριφύλλι", την Παρασκευή κόντρα στην Μπαρτσελόνα, πάλι στο ΟΑΚΑ. 

