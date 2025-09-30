Τελικός προορισμός... Αθήνα

Η Ευρωλίγκα που ξεκινάει σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετική από όλες τις άλλες. Αφενός γιατί για πρώτη φορά θα λάβουν μέρος σε αυτή 20 ομάδες, αντί για 18 που συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια και αφετέρου γιατί ο τερματισμός του θα φιλοξενηθεί (22-24 Μαΐου), μετά από 19 ολόκληρα χρόνια στο λουσάτο ΟΑΚΑ ή αλλιώς Telekom Center Athens. Ως εκ τούτου, το κίνητρο είναι αυξημένο για τις ελληνικές ομάδες και ειδικότερα για τον οικοδεσπότη και «επτάστερο» Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2007 στο ίδιο γήπεδο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς από τώρα να βάλει το χέρι του στη φωτιά για μια λίγκα εξοντωτικού ανταγωνισμού, με πολλές ακριβές ομάδες που θα αναγκαστούν να παίξουν 10 «διαβολοβδομάδες» που μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη με το «καλημέρα».

Αλατοπίπερο προσθέτει η παρθενική συμμετοχή της Dubai BC, που κεφαλαιοποίησε τα χρήματα που επενδύθηκαν από τα Εμιράτα για τη φιλοξενία του προηγούμενου αλλά και των επόμενων φάιναλ φορ στο κοντινό Αμπου Ντάμπι. Πρωτοεμφανιζόμενη είναι και η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ως νικήτρια του περσινού Eurocup, ενώ επέστρεψε η Βαλένθια, που έχει πολλές παραστάσεις και ουσιαστικά αντικατέστησε την Αλμπα Βερολίνου που άλλαξε γειτονιά (BCL).

Το καλοκαίρι έγιναν πολλές μεταγραφές παικτών από το πάνω ράφι (Σορτς στον Παναθηναϊκό, Μίροτιτς στη Μονακό, Σενγκέλια στην Μπαρτσελόνα), αλλά και πολλές άλλες κινήσεις που ανακάτεψαν την τράπουλα. Σε κάθε περίπτωση οι δυο ελληνικές ομάδες συμπεριλαμβάνονται στα φαβορί να φτάσουν μέχρι το φάιναλ φορ, ενώ ερώτημα αποτελεί το πώς θα εμφανιστεί η κάτοχος του τίτλου, Φενέρμπαχτσε που έκανε πολλές αλλαγές όπως και τις ισπανικές Ρεάλ Μαδρίτης (με Σκαριόλο) και Μπαρτσελόνα που δεν έφτασαν ώς το Αμπου Ντάμπι. Επίσης, όλοι συμφωνούν ότι η Μονακό του Σπανούλη και οι δυο σέρβικες Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς και Ερ. Αστέρας του Σφαιρόπουλου που απέτυχαν παταγωδώς την τελευταία τριετία, θα είναι από τα γερά χαρτιά.

Το βράδυ στέκονται στην εκκίνηση και οι δύο ελληνικές ομάδες. Χρονικά πρώτος αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται (21.15, N.S) στην έδρα του την Μπάγερν Μονάχου σε ένα ματς με ξεκάθαρο φαβορί την ομάδα του Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός μπορεί να μην έχει στη διάθεσή του τον Τσέντι Οσμαν, που αναρρώνει από τον τραυματισμό του στο Ευρωμπάσκετ, ούτε τον Ματίας Λεσόρ, που αναμένεται να επιστρέψει τον Νοέμβριο, αλλά θεωρητικά η διαφορά των δυο ομάδων είναι μεγάλη. Αντίθετα, ετοιμοπόλεμος είναι ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος έμεινε καθηλωμένος από μια ασθένεια που δεν του επέτρεψε να ακολουθήσει τους «πράσινους» στην Αυστραλία. Ο κόσμος του «τριφυλλιού» περιμένει να δει επίσης τους νεοαποκτηθέντες Ρογκαβόπουλο, Χολμς και Τολιόπουλο. «Ο Παναθηναϊκός είναι το νο1 φαβορί για τον φετινό τίτλο» δήλωσε ο Καναδο-Φινλανδός τεχνικός των Βαυαρών, Γκόρντον Χέρμπερτ, ο οποίος έχει στα χέρια του μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων και εκτός δράσης την πιο ηχηρή μεταγραφή της, τον Λιθουανό Ρόκας Γιακουμπάιτις. Πιο πονηρό μοιάζει για το «τριφύλλι» το –επίσης– εντός έδρας παιχνίδι της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός θα περάσει ένα τριήμερο στην Ισπανία. Πρώτη αντίπαλός του είναι απόψε (21.30, NS) στην πάντα θορυβώδη «Φερνάντο Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια η Μπασκόνια, από την οποία αγόρασε τον σέντερ, Ντόντα Χολ. Ωστόσο το πρόβλημα του Μπαρτζώκα είναι στη θέση του πλέι μέικερ, όπου είναι αναγκασμένος να βασιστεί στον Γουόκαπ, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο ο Σέιμπεν Λι που του δίνει ανάσες δεν ξέρει τη θέση και ότι οι Εβανς και ΜακΚίσικ έμειναν στην Αθήνα λόγω τραυματισμών. Ο νεοαποκτηθείς Φρανκ Νιλικίνα ταξίδεψε περισσότερο για να κάνει κάποιες προπονήσεις μαζί με την ομάδα. Η Μπασκόνια είναι ομάδα έδρας και μπήκε στην εποχή του Ιταλού τεχνικού Πάολο Καλμπιάτι (διαδέχθηκε τον Πάμπλο Λάσο) με επτά νέους παίκτες, με πιο ηχηρό όνομα τον Ιταλό Ματέο Σπανιόλο που αποκτήθηκε από την Αλμπα.