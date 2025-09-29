Με κορονοϊό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, απουσίασε από τη media day της ομάδας, καθώς διαγνώστηκε με COVID-19, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Τζον Χορστ. Ο Giannis βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και, όπως ανέφερε ο Χορστ, οι Μπακς προσπαθούν να τον καταστήσουν διαθέσιμο για τους δημοσιογράφους μέσω Zoom.
Καθώς ξεκινά η προετοιμασία για το προπονητικό καμπ, η ομάδα του Μιλγουόκι δεν έδωσε σαφή εικόνα για το πόσο θα απουσιάσει ο δύο φορές MVP του NBA. Η πρεμιέρα των Μπακς στην προετοιμασία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.
Ο 30χρονος Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο 30,4 πόντους, 11,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 67 παιχνίδια της σεζόν 2024-25, πριν η ομάδα υποστεί τον τρίτο σερί αποκλεισμό της από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ.
Έπειτα από έντονη φημολογία κατά τη διάρκεια της offseason για πιθανή ανταλλαγή, ο Αντετοκούνμπο φαίνεται πως θα μπει στην 13η του σεζόν με τους Μπακς. Το συμβόλαιό του είναι ενεργό μέχρι το 2026-27, ενώ διαθέτει και επιλογή παίκτη για τη σεζόν 2027-28 αξίας 62,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο εννιά φορές All-Star φόργουορντ έχει επιβάρυνση μισθολογίου 54,1 εκατ. δολαρίων για το 2025-26 και 58,5 εκατ. για το 2026-27.
Οι Μπακς ανοίγουν τη σεζόν εντός έδρας κόντρα στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στις 22 Οκτωβρίου.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας