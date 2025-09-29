Με κορονοϊό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, απουσίασε από τη media day της ομάδας, καθώς διαγνώστηκε με COVID-19, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Τζον Χορστ. Ο Giannis βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και, όπως ανέφερε ο Χορστ, οι Μπακς προσπαθούν να τον καταστήσουν διαθέσιμο για τους δημοσιογράφους μέσω Zoom.

Καθώς ξεκινά η προετοιμασία για το προπονητικό καμπ, η ομάδα του Μιλγουόκι δεν έδωσε σαφή εικόνα για το πόσο θα απουσιάσει ο δύο φορές MVP του NBA. Η πρεμιέρα των Μπακς στην προετοιμασία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο 30χρονος Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο 30,4 πόντους, 11,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 67 παιχνίδια της σεζόν 2024-25, πριν η ομάδα υποστεί τον τρίτο σερί αποκλεισμό της από τον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ.

Έπειτα από έντονη φημολογία κατά τη διάρκεια της offseason για πιθανή ανταλλαγή, ο Αντετοκούνμπο φαίνεται πως θα μπει στην 13η του σεζόν με τους Μπακς. Το συμβόλαιό του είναι ενεργό μέχρι το 2026-27, ενώ διαθέτει και επιλογή παίκτη για τη σεζόν 2027-28 αξίας 62,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο εννιά φορές All-Star φόργουορντ έχει επιβάρυνση μισθολογίου 54,1 εκατ. δολαρίων για το 2025-26 και 58,5 εκατ. για το 2026-27.

Οι Μπακς ανοίγουν τη σεζόν εντός έδρας κόντρα στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στις 22 Οκτωβρίου.