ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η αποστολή των εγγράφων για τον Τέλη Μυστακίδη

Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σχετικά με το ενδιαφέρον που είχε δείξει ο επιχειρηματίας Τέλης Μυστακίδης για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ, «ολοκληρώθηκε η αποστολή όλων των εγγράφων που ζητήθηκαν από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών, που θα διενεργήσει τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο της ΚΑΕ, για λογαριασμό του κ.Αριστοτέλη Μυστακίδη. Από τις 22 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία άνοιξε την πλατφόρμα η εταιρία των ορκωτών λογιστών, έχουν αποσταλεί περισσότερα από 1.000 αρχεία, προκειμένου ο οικονομικός έλεγχος να πραγματοποιηθεί με τον πλέον άρτιο και αποτελεσματικό τρόπο. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο νομικός έλεγχος, από τις νομικές υπηρεσίες που εκπροσωπούν τις δύο πλευρές. Αντιλαμβανόμαστε την απολύτως λογική επιθυμία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για πληροφόρηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η ενημέρωση να είναι λιτή, ουσιαστική και έγκυρη».

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που έστειλε η ΚΑΕ στην Deloitte (που είναι η διεθνής εταιρία που ανέλαβε τον έλεγχο) είναι του 2025: όλων των υπόλοιπων ετών έχουν σταλεί. Τις επόμενες μέρες ορκωτοί της πλευράς Μυστακιδη (Deloitte) θα μεταβούν και στη Θεσσαλονίκη.