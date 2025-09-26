Με άνεση ο Ολυμπιακός στον τελικό του Super Cup

Χωρίς να... ιδρώσει ιδιαίτερα, ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση της Καρδίτσας στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου, σε αγώνα για τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, και με σκορ 89-56 πήρε εύκολη πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα, ο οποίος νωρίτερα είχε επικρατήσει της ΑΕΚ με 84-70.
Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ... οδηγούς ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 14-7 στα πρώτα λεπτά. Επιθετικά ήταν καλός, όμως η άμυνα της ομάδας του Πειραιά, δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ουόρντ και Χολ έδωσαν προβάδισμα 12 πόντων (32-20) στις αρχές του 2ου δεκαλέπτου στους Πειραιώτες. Παράλληλα, έκλεισε τους διαδρόμους για την άμυνά του, εκτοξεύοντας τη διαφορά μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου.
Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Βεζένκοφ αποφάσισε να δείξει λίγο από το προσωπικό ταλέντο του και με διαδοχικούς πόντους διαμόρφωσε το 59-32. Η Καρδίτσα είχε πετάξει... λευκή πετσέτα, μην μπορώντας ν’ ακολουθήσει τον ρυθμό του σαφώς ανώτερου αντιπάλου, για το 65-38 στο 30ό λεπτό. Πλέον, ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για το φινάλε του αγώνα, με το αποτέλεσμα να μην μπορεί να αλλάξει.
- Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαρινάκης, Τσαντάλη
- Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-26, 65-38, 89-56
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Βεζένκοφ 16 (1), Ντόρσεϊ 11 (3), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 2, Ουόρντ 2, Λαρεντζάκης, Λι 15, Παπανικολάου 2, Πίτερς 14 (4), Αντετοκούνμπο Κ., Χολ 16
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 2, Τζέφερσον Μπράντον 6 (2), Έλις 7, Κασελάκης 10 (2), Τζέφερσον Ντέιμιεν 4, Χόρχλερ 4, Λιάπης 3 (1), Δίπλαρος 8 (2), Καμπερίδης 4, Μάντσεν 8
