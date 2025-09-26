Στον τελικό του Super Cup ο Προμηθέας - «Πέταξε εκτός» την ΑΕΚ

Με σκορ 84-70 ο Προμηθέας επικράτησε της ΑΕΚ, στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου, στον πρώτο ημιτελικό του 6ου Super Cup. Ο «καυτός» Ρομπ Γκρέι με 30 πόντους (3/7 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, πήρε από το χέρι τους Αχαιούς και τους οδήγησε στον αυριανό τελικό του Super Cup.

Ο Προμηθέας θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του στο Super Cup, καθώς είχε κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο, το 2020, μέσα στην Πάτρα. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στην 3η συμμετοχή της, αφού από φέτος δεν υπάρχει στο πρόγραμμα «μικρός» τελικός.

Η Ένωση βρέθηκε στο -10 (14-24) στο τέλος της 1ης περιόδου, προσπέρασε με 37-34 στα μισά της 2ης περιόδου, αλλά στο υπόλοιπο του αγώνα κυνηγούσε στο σκορ την ομάδας της Πάτρας που είχε πάντα τις απαντήσεις.

Αν και δηλώθηκε στη δωδεκάδα της ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που είχε στο δεξί πόδι.

Ο Κένταλ ΜακΚάλαμ έδωσε στον Προμηθέα 19 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ διψήφιος με 11 πόντους ήταν και ο Λέιτον Χάμοντς.

Από την ΑΕΚ, ο Κρις Σίλβα σημείωσε double double με 20 πόντους και 10 ριμάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Λούκας Λεκαβίτσιους με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τηγάνης, Σκανδαλάκης

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Φλιώνης 5 (1), Κουζμίνσκας 7 (1), Μπάρτλεϊ 9 (2), Άρμς 3, Σίλβα 20, Σκορδίλης 4, Κατσίβελης 6, Λεκαβίτσιους 14 (3), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Χαραλαμπόπουλος 2

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 11 (1), Κόουλμαν 4, ΜακΚάλαμ 19 (1), Καραγιαννίδης 7, Γκρέι 30 (3), Πλώτας, Μπαζίνας 3 (1), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 2, Μακούρα 8 (2), Σταυρακόπουλος