«Ερυθρόλευκος» κι επισήμως ο Φρανκ Ντιλικινά

Την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ Φρανκ Ντιλικινά ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, βάζοντας τέλος σε μια μεταγραφή που εξελίχθηκε σε σίριαλ τις τελευταίες ημέρες.
Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τη χρυσή τομή με την Παρτίζαν και ο διεθνής μπασκετμπολίστας υπέγραψε για 1 + 1 χρόνια με την ομάδα του Πειραιά.
Ο Ντιλικινά τίθεται άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και ενδέχεται να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Ισπανία για τη διπλή πρεμιέρα της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ Μαδρίτης (2/10).
H ανακοίνωση:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.
Το who is whο
Όνομα: Frank Ntilikina
Γεννήθηκε: 28/07/1998
Υπηκοότητα: Γαλλία
Ύψος: 1.94μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
2015–2017 SIG Strasbourg
2017–2021 New York Knicks
2021–2023 Dallas Mavericks
2023–2024 Charlotte Hornets
2024–2025 Partizan
Οι περσινοί αριθμοί του...
Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε συλλογικό επίπεδο
Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)
Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)
Σε Εθνικό επίπεδο
Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)
Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)
Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)
Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)
Σε ατομικό επίπεδο
Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
