Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
25.4° 22.2°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.0° 22.0°
2 BF
75%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.0°
1 BF
67%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
73%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
64%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
0 BF
83%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
1 BF
60%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.8°
1 BF
76%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.7°
3 BF
83%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.9°
3 BF
57%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
3 BF
68%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 22.7°
0 BF
68%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
4 BF
78%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
4 BF
68%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.8°
2 BF
65%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.8°
4 BF
80%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.3°
0 BF
56%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 19.3°
1 BF
65%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
22°C
21.8° 21.8°
2 BF
73%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
2 BF
64%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Ακίλε Πολονάρα
(AP Photo/Michael Conroy)

Συγκινητικό μήνυμα από τον Πολονάρα για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Με ένα λιτό αλλά γεμάτο δύναμη story στο Instagram, ο Ακίλε Πολονάρα έκανε τους φίλους του μπάσκετ να χαμογελάσουν, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της υγείας του.

Ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεταμόσχευση μυελού των οστών και μέσα από το νοσοκομείο θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του.

Στη σχετική φωτογραφία έγραψε χαρακτηριστικά: «Μεταμόσχευση; Όλα ΟΚ».

Ο Άκιλε Πολονάρα ρωτάει «Μεταμόσχυεση; Όλα ΟΚ» | efsyn.gr

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου, ο Ιταλός πάουερ φόργουρντ μετακόμισε στη Βαλένθια για να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και στη συνέχεια σε μεταμόσχευση μυελού των οστών μαζί με την οικογένειά του, καθώς όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του, στην Ιταλία δεν προσφέρεται θεραπεία για το είδος καρκίνου που διαθέτει.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Συγκινητικό μήνυμα από τον Πολονάρα για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual