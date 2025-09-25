Συγκινητικό μήνυμα από τον Πολονάρα για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών

Με ένα λιτό αλλά γεμάτο δύναμη story στο Instagram, ο Ακίλε Πολονάρα έκανε τους φίλους του μπάσκετ να χαμογελάσουν, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της υγείας του.

Ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεταμόσχευση μυελού των οστών και μέσα από το νοσοκομείο θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του.

Στη σχετική φωτογραφία έγραψε χαρακτηριστικά: «Μεταμόσχευση; Όλα ΟΚ».

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Ιουλίου, ο Ιταλός πάουερ φόργουρντ μετακόμισε στη Βαλένθια για να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και στη συνέχεια σε μεταμόσχευση μυελού των οστών μαζί με την οικογένειά του, καθώς όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του, στην Ιταλία δεν προσφέρεται θεραπεία για το είδος καρκίνου που διαθέτει.