Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
22°C
22.9° 21.7°
3 BF
41%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
21°C
22.0° 20.3°
2 BF
55%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
25.0° 23.3°
4 BF
52%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
63%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
63%
Βέροια
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
45%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
36%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 21.3°
1 BF
50%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.1°
5 BF
60%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.9° 21.0°
4 BF
55%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
6 BF
53%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
19°C
18.7° 18.7°
0 BF
68%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 22.0°
2 BF
41%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
59%
Λαμία
Αίθριος καιρός
20°C
20.1° 18.4°
1 BF
65%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 22.8°
2 BF
52%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
19°C
21.1° 18.8°
0 BF
48%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
22°C
21.6° 14.3°
0 BF
57%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
20°C
19.7° 19.7°
2 BF
61%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
19°C
18.5° 18.5°
1 BF
50%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
EUROKINISSI

Νωρίς - νωρίς το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στην Basket League

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr

O ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Greek Basketball League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων», αυτό της 2ης αγωνιστικής, να ορίζεται για τις 12 Οκτωβρίου (19:00) στο ΣΕΦ. 

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην πρώτη κονταρομαχία τους στη νέα σεζόν και πριν από τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Το δεύτερο ντέρμπι «αιωνίων» στο πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί στην 23η αγωνιστική (28-30/3/2026), στο ΟΑΚΑ. 

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του πρωταθλήματος:

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νωρίς - νωρίς το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στην Basket League

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual