Νωρίς - νωρίς το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στην Basket League

O ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Greek Basketball League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων», αυτό της 2ης αγωνιστικής, να ορίζεται για τις 12 Οκτωβρίου (19:00) στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην πρώτη κονταρομαχία τους στη νέα σεζόν και πριν από τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Το δεύτερο ντέρμπι «αιωνίων» στο πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί στην 23η αγωνιστική (28-30/3/2026), στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του πρωταθλήματος: