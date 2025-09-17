«Ελληνοτουρκική φιλία» Αντετοκούνμπο - Σενγκούν, τέλος στην κόντρα

«Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει», έγραψε ο Γιάννης

Ο μπασκετμπολίστας της Τουρκίας Αλπερέν Σενγκούν ρίχνει τους τόνους και «βάζει τέλος» στην κόντρα με τον «Greek Freak» Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η διαμάχη ξεκίνησε μετά την ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket και τις εθνικιστικές, φιλοπολεμικές αναρτήσεις του Τούρκου αθλητή. Παράλληλα, μετά τη νίκη της ομάδας του, ο Τούρκος αθλητής έκανε μία απαξιωτική δήλωση για τον Έλληνα MVP του NBA, καθώς τον αποκάλεσε «όχι και τόσο καλό πασέρ». Στον τελικό της διοργάνωσης, ο Αλπερέν Σενγκούν δεν χαιρέτησε τον Γιάννη, αναζωπυρώνοντας την ένταση.

Η δήλωση του Σενγκούν προκάλεσε την αντίδραση του Αντετοκούνμπο και του Σπανούλη, στη συνέντευξη τύπου. Ο Σπανούλης χαρακτήρισε «πολύ μικρό παιδί» τον Σενγκούν για να μιλήσει για τον Γιάννη, ενώ ο Greek Freak τον παρέπεμψε να παρακολουθήσει τα στιγμιότυπά του στο Youtube.

Όμως, χθες, δύο μέρες μετά το τέλος της διοργάνωσης, την κατάκτηση της δεύτερης θέσης από την Τουρκία και της τρίτης θέσης από την Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Αλπερέν Σενγκούν δημοσίευσαν φωτογραφία που αγκαλιάζονται και έστειλαν μήνυμα φιλίας.

«Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει», έγραψε ο Γιάννης.

Παράλληλα δημοσίευσε και ένα story με το οποίο ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο που έκανε κατά τη διάρκεια του live. «Την ώρα του live μου, έκανα κάποιο όχι πρέπον σχόλιο σε ένα σχόλιο το οποίο ήταν προσβλητικό προς εμένα. Ο σκοπός μου δεν ήταν όμως να προσβάλω εγώ με τη σειρά μου κάποιον. Και για αυτόν τον λόγο ζητάω πραγματικά συγνώμη. Δεν είχα τίποτα άλλο παρά σεβασμό για την Τουρκία αλλά και για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Instagram

Από την άλλη, ο Τούρκος παίκτης ανέβασε παρόμοιο story με το οποίο ζητάει συγγνώμη από τους Έλληνες για την προκλητική, εθνικιστική λεζάντα που χρησιμοποίησε μετά τον ημιτελικό, όταν έγραψε: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα;».

«Η δημοσίευσή μου μετά τον ημιτελικό με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση για προσβολή», έγραψε ο Τούρκος θέλοντας να ρίξει τους τόνους της κόντρας.