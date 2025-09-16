Εννέα λεπτά Giannis: Συνεχίζεται η αποθέωση στον Αντετοκούνμπο [βίντεο]

Ο «Greek Freak» μάγεψε στο φετινό Eurobasket 2025 συγκεντρώνοντας όλα τα βλέμματα πάνω του καθώς πήρε από το χέρι την Εθνική Ομάδα και την οδήγησε στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και βάζοντάς την στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Στη φετινή διοργάνωση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκαταλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, ενώ τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: ήταν πρώτος σε ποσοστό ευστοχίας στα σουτ εντός πεδιάς με 68%, αλλά πρώτος και σε double double (με 4), αναδείχτηκε δεύτερος σε αξιολόγηση και δεύτερος σε πόντους (και στις δύο κατηγορίες πίσω από τον πρώτο Λούκα Ντόντσιτς). Ο «Greek Freak» ήταν τρίτος σε ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα. Τρίτος και σε ριμπάουντ.

Για το λόγο αυτό, η FIBA συγκέντρωσε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Eurobasket 2025 και δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο εννέα λεπτών.

Καθίστε αναπαυτικά και απολάυστε τον διαγαλαξιακό Γιάννη Αντετοκούνμπο: