Έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος η «επίσημη αγαπημένη» με το «χάλκινο» του Eurobasket

Η Εθνική αποστολή καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, ενώ σε ειδική αίθουσα του αεροδρομίου έγινε μια μικρή τελετή υποδοχής.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνιας η Εθνική Μπάσκετ που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 έφτασε πριν λίγα λεπτά στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

EUROKINISSI

EUROKINISSI

Δηλώσεις παραχώρησε στις κάμερες ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, αποδίδοντας την επιτυχία της Εθνικής στους παίκτες.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το ελληνικό μπάσκετ σε πολλούς τους τομείς».

«Ευχαριστούμε για την υπέροχη υποδοχή. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά που βιώνουμε από χθες, κυρίως για τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Η θετική τους ενέργεια, έδωσε τη δική της ώθηση. Με αυτή την επιτυχία καταφέραμε να μπούμε στα σπίτι των Ελλήνων. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ από καρδιάς. Η δική μου γενιά ερωτεύθηκε το μπάσκετ με τον κόουτς ως παίκτη, τον Ζήση, τον Ντικούδη, τον Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας», ανέφερε ο αρχηγός.

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Ελλάδας και μέλος της καλύτερης πεντάδας του Ευρωμπάσκετ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ».

Η ΕΟΚ προγραμματίζει για απόψε εκδήλωση προς τιμήν της Εθνικής μας, ενδεχομένως ένα τραπέζι σε νυχτερινό κέντρο και έτσι θα ολοκληρωθούν τα επινίκια.

Άλλωστε η συντριπτική πλειονότητα των παικτών πρέπει να αποχωρήσει σύντομα με προορισμό τους συλλόγους τους, λίγο πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.