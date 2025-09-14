Χρυσό μετάλλιο για την «εφτάψυχη» Γερμανία απέναντι στην Τουρκία

Πολύ σκληρή για να πεθάνει ξανά η εθνική Γερμανίας, έκανε ένα φοβερό φινάλε στον τεράστιο τελικό απέναντι στην Τουρκία και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Το γνωστό... αθλητικό ρητό επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά, με την εθνική Γερμανίας να κάνει ένα τρομερό φινάλε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ, να νικάει την Τουρκία με 88-83 και να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης ξανά.

«Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί», με τον Ντένις Σρέντερ να γίνεται ο μεγάλος αρχηγός στα τελευταία δευτερόλεπτα και να παίρνει το χρυσό για την χώρα του, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του ματς η Τουρκία ήταν εκείνη που κρατούσε τα ηνία.

Η Γερμανία είναι, πλέον, υπερπρωταθλήτρια, καθώς είναι κάτοχος του χρυσού μεταλλίου και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Σε έναν από τους καλύτερους τελικούς όλων των εποχών, Γερμανία και Τουρκία, οι δύο μοναδικές αήττητες ομάδες της διοργάνωσης, κοντραρίστηκαν μέχρι τελικής πτώσης, καθώς το ντέρμπι κράτησε σχεδόν όλα τα 40 λεπτά του αγώνα. Παράγοντας Χ αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά ο Ντένις Σρέντερ, ο οποίος ήταν καθοριστικός στα τελευταία δευτερόλεπτα και έκανε τη διαφορά. Δίκαια αναδείχθηκε και MVP του Ευρωμπάσκετ.

DENNIS THE MENACE IS THE #EUROBASKET 2025 MVP! pic.twitter.com/y08ckoucnx — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς έκανε το 82-83 υπέρ της Τουρκίας 86 - 83 για την ομάδα του, ενώ έβαλε και τους δύο τελευταίους πόντους διαμορφώνοντας το 88 - 83 και κλειδώνοντας τη νίκη για τη Γερμανία. Το ματς της ζωής του έκανε ο Ισαάκ Μπόνγκα που πέτυχε 20 πόντους, ενώ 18 πόντους «έγραψε» ο μεγάλος Φραντς Βάγνκνερ.

Για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που είδε τους Γερμανούς να της... παίρνουν τη μπουκιά από το στόμα, ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν συγκλονιστικόες με 28 πόντους, ενώ 23 πόντους πέτυχε ο τεράστιος Τζέντι Οσμάν.

Το φιλμ του αγώνα

Οι Τούρκοι ξεκίνησαν δυνατά τον τελικό, με τα τρίποντα των Όσμαν και Λάρκιν να τους δίνουν προβάδισμα 13‑2 στο 3’. Η γρήγορη απάντηση ήρθε με τον Μπόνγκα που ισοφάρισε (14‑14, 6’) και έδωσε την απαραίτητη ώθηση στη Γερμανία για να πάρει τα ηνία και να κλείσει την περίοδο στο +2 (22-24).

Οι Όσμαν και Βάγκνερ συνέχισαν να αποτελούν πονοκέφαλο των Γερμανών στην επίθεση, ενώ ο Σενγκούν ανέλαβε δράση επιθετικά (15π., 6/8 εντός πεδιάς), κυρίως απέναντι στον Τάις, κρατώντας την ταυτότητα του ντέρμπι και στη δεύτερη περίοδο. Παρά τις προσπάθειες του Ντα Σίλβα και τη δημιουργία του Σρέντερ, οι Τούρκοι κράτησαν τον έλεγχο στο ημίχρονο (46‑40).

Στο δεύτερο εικοσάλεπτο, ο Μπόνγκα έκανε τη διαφορά για τη Γερμανία με μεγάλα σουτ, ενώ ο Σενγκούν με προσωπικές ενέργειες ξαναέδωσε προβάδισμα στην Τουρκία. Η Τουρκία έδειχνε να ελέγχει τη μοίρα της έξι λεπτά πριν το φινάλε, όταν ξέφυγε με +5 (76-71) απέναντι σε μία Γερμανία που είχε σε κατάσταση... ύπνωσης τον αστέρα της Ντένις Σρέντερ.

Ωστόσο, τρία κολλητά τρίποντα (Ομπστ, Μπόνγκα, Τάις) των Γερμανών και η αυτοθυσία του πολυτιμότερου παίκτη του τελικού Ίζαακ Μπόνγκα και στην άμυνα, αφύπνισαν τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν στο 38΄ ένα επιμέρους σκορ 5-11 για το 81-82!

Σε αυτό το σημείο μίλησε η προσωπικότητα του Σρέντερ, ο οποίος με έξι προσωπικούς πόντους μέχρι το φινάλε οδήγησε τους Γερμανούς στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ!

Ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς και MVP του Ευρωμπάσκετ 2025, όμως, είχε προλάβει πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών να πάρει το φάουλ από τον εξαιρετικό Τσεντί Όσμαν και ένα καθοριστικό ριμπάουντ από το άστοχο τρίποντο του Σενγκούν.

Τελικά, οι Γερμανοί κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ στο φινάλε, και να πάρουν τον τίτλο με 88‑83 μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάλιο (Καναδάς), Ζουράποβιτς (Βοσνία), Ρόσο (Γαλλία)

Οι συνθέσεις:

ΤΟΥΡΚΙΑ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 13 (1), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (6), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (1), Οσμάνι 2, Μπόνα 12), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 20 (4), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (3), Βάγκνερ 18 (1), Τάις 3 (1), Σρέντερ 16 (1), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3).