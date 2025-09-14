Σπανούλης: Είχα πει την πρώτη χρονιά θα χτίσουμε και τη δεύτερη θα πάρουμε μετάλλιο

Η «προφητεία» του κόουτς όταν ανέλαβε την εθνική και η αφιέρωση για το χάλκινο μετάλλιο. Οι δηλώσεις μετά το ματς.

Πανηγυρικό το κλίμα τις τάξεις των διεθνών μετά την μεγάλη νίκη επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ και την επιστροφή στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Ο Βασίλης Σπανούλης στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου αφιέρωσε τη διάκριση σε όλους τους Έλληνες και σε εκείνους που είναι στην ξενιτιά.

«Κάναμε εξαιρετική ομαδική δουλειά, κάναμε ένα μεγάλο τουρνουά, κάναμε εμείς ένα κακό ματς, όλα τα άλλα είναι κουταμάρες, αδικήσαμε τον εαυτό μας, μαζέψαμε τα κομμάτια μας, παρουσιαστήκαμε έτοιμοι για 38 λεπτά, κάναμε στο τέλος όλα τα λάθη που δεν κάναμε στο τουρνουά» είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής, απαντώντας και στον Εργκίν Αταμάν.

Σε άλλο σημείο τόνισε «ελπίζω ότι στα επόμενα τουρνουά δε θα έχουμε τέτοια χτυποκάρδια. Τα 16 χρόνια αποχής ήταν πολλά μακριά από το μετάλλιο. Και να μην είμαι στην Εθνική θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της. Όταν με πήρε ο πρόεδρος τηλέφωνο και ο Νίκος ο Ζήσης του είπα ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσουμε και τη δεύτερη θα πάρουμε μετάλλιο».

Κατέληξε στέλνοντας ένα «ευχαριστώ» σε εκείνους που «ξόδεψαν χρήματα για να έρθουν να μας υποστηρίξουν».