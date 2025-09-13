Και τώρα όλα για το χάλκινο κόντρα στη Φινλανδία

Η εθνική καλείται να ξεπεράσει το σοκ της ήττας από την Τουρκία και να κατακτήσει το 6ο μετάλλιό της σε Ευρωμπάσκετ.

Η ήττα από την Τουρκία και κυρίως ο σαρωτικός τρόπος με τον οποίο αυτή επήλθε «πόνεσαν» τους παίκτες και το τεχνικό τιμ της εθνικής Ελλάδας, όμως τώρα ήρθε η ώρα της ανασύνταξης, καθώς το απόγευμα της Κυριακής η ομάδα καλείται να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ.

Το εμπόδιο της Φινλανδίας δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο, καθώς ο Λάουρι Μάρκανεν και η παρέα του έχουν γράψει ιστορία για τη χώρα τους και απέδειξαν πως θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος.

Η Ελλάδα διεκδικεί το 6ο μετάλλιό της σε Ευρωμπάσκετ, ενώ αυτός θα είναι ο έβδομος μικρός τελικός στην ιστορία της χώρας. Η χώρα μας έχει κατακτήσει άλλες δύο φορές το χάλκινο μετάλλιο (1949, 2009), ενώ έχει, φυσικά, δύο χρυσά (1987, 2005) και ένα ασημένιο (1989).

«Παιδαριώδη λάθη, ο Γιάννης είναι άνθρωπος»

Μετά το τέλος του εφιαλτικού ημιτελικού, ο Βασίλης Σπανούλης απέδωσε την πολύ κακή εμφάνιση στην πίεση, άνευ λόγου.

«Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, ενεργειακά η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα και άξιζε τη νίκη,» τόνισε ο Σπανούλης και κάλεσε τους Έλληνες διεθνείς να τα δώσουν όλα στον «μικρό» τελικό, με τη Φινλανδία. «Να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές» είπε ο Σπανούλης.

Συγγνώμη από τους Έλληνες ζήτησε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας και προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά, ο Βασίλης Σπανούλης επισήμανε στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης: «Πιστεύω πως ήμασταν πολύ πιεσμένοι χωρίς λόγο. Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, ενεργειακά η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα και άξιζε τη νίκη. Πιστεύω πως ήταν μια άσχημη μέρα, ξεκίνησε με τα άστοχα λέι απ του Γιάννη, συνεχίστηκε με τα τρίποντα του Οσμάνι και δεχτήκαμε πολλά off ball καλάθια. Πλέον κοιτάζουμε τον αγώνα της Κυριακής. Για μας είναι τελικός, το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια και οφείλουμε να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές».

Εν συνεχεία, στη συνέντευξη Τύπου, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βασίλης Σπανούλης είπε: «Συγχαρητήρια στην Τουρκία, έπαιξε καλύτερα. Εμείς κάναμε το χειρότερο παιχνίδι μας, με πολλά λάθη, ανώριμα λάθη. Η ενέργεια και το πλάνο μας ήταν διαφορετικά, δεν τα εκτελέσαμε, αλλά μπορεί να γίνει στον καθέναν. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και πρέπει να επικεντρωθούμε στο επόμενο μεγάλο παιχνίδι. Είμαστε στο τέλος και είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι για μας, ώστε να πάρουμε ένα μετάλλιο».

Και πρόσθεσε: «Το πλάνο μας ήταν να μην δεχτούμε πόντους από κοψίματα off ball και δεχτήκαμε 20 πόντους τέτοιους. Χάσαμε 22 κατοχές από τα λάθη μας και όχι μόνο αυτό, αλλά δώσαμε στην Τουρκία την ευκαιρία να τρέξει και να πετύχει εύκολους πόντους. Η συγκέντρωσή μας δεν ήταν εκεί, συμβαίνει, είχαμε τη χειρότερη μέρα μας. Τώρα πρέπει να πάμε για ένα μετάλλιο, που θα είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα μας».

Συνέχισε λέγοντας: «Η Τουρκία βάζει τα σουτ, έχουν τον Σενγκούν που μπορεί να πασάρει καλά, έχουν πολύ αθλητικά γκαρντ που μπορούν να παίξουν καλή άμυνα, έχουν μέγεθος, κάνουν καλά hedge out οι ψηλοί τους, κλείνουν τις γωνίες πάσας και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη γρήγορη πάσα. Κρατούσαμε πολύ την μπάλα και κάναμε πολλά λάθη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, έπαιξαν πολύ καλύτερα από μας».

Επισήμανε: «Όλη η αμυντική λειτουργία ήταν πάνω του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι άνθρωπος, παρότι δεν κάνει γήινα πράγματα σε αυτό το τουρνουά. Είναι εκπληκτικός, ο ηγέτης μας μαζί με Σλούκα και Παπανικολάου. Είμαι ευλογημένος που είμαστε μαζί και εκπροσωπούμε τη χώρα μας. Έτυχε να κάνει ένα κακό παιχνίδι, αλλά πιστεύω θα είναι έτοιμος για την Κυριακή».

Για τον «μικρό» τελικό, ο Σπανούλης είπε: «Η Φινλανδία παίζει με πολλή ενέργεια, σουτάρουν πολύ, κινούν την μπάλα γρήγορα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Και κατέληξε: «Δεν είναι απογοήτευση να είσαι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά από 16 χρόνια. Η Τουρκία έπαιξε καλύτερα, κέρδισε και εμείς θα πρέπει να έχουμε ενέργεια για την Κυριακή. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτός ο αγώνας και αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν είπε: «Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα. Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ».

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Αταμάν τόνισε: «Αρχίσαμε πολύ επιθετικά, με φοβερή άμυνα, πήραμε αυτοπεποίθηση και ελέγξαμε το παιχνίδι. Ήταν το πλάνο μας να σταματήσουμε το πικ εν ρολ των γκαρντ και όταν παίρνει την μπάλα ο Γιάννης να παίζουμε άμυνα με 2-3 παίκτες. Οι παίκτες μου πίστεψαν στο πλάνο και έβαλαν τεράστια προσπάθεια. Ήταν από τις καλύτερες άμυνες που είδα ποτέ σε τέτοια διοργάνωση, γιατί η Ελλάδα έχει σπουδαία ομάδα και εξαιρετικό ρόστερ, αλλά δεν τους αφήσαμε να λειτουργήσει καλά η επίθεσή τους. Επιθετικά, χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τον πάουερ φόργουορντ μας, τον Οσμάνι, γιατί ο Γιάννης μένει μέσα στη ρακέτα. Ο Οσμάνι έβαλε το πρώτο σουτ, απέκτησε αυτοπεποίθηση και έβαλε και τα επόμενα. Όλοι έπαιξαν εξαιρετική άμυνα στον Σλούκα και πήραμε μια σπουδαία νίκη. Δεν είναι όμως αρκετή για μας, θέλουμε τον τίτλο».

«Νικήσαμε μια σπουδαία ομάδα. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικό ρόστερ. Τώρα το μόνο πλάνο μου είναι να πάω για ύπνο, να ξεκουραστώ και αύριο να προετοιμαστούμε για τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι φανταστική ομάδα, αλλά παίξαμε πολύ καλά».

«Για τον Αντετοκούνμπο παίξαμε επιθετική άμυνα. Τον δυσκολέψαμε στην ντρίμπλα και παίξαμε παγίδες. Ο Οσμάνι έπαιξε δυναμικά στο να μην πάρει την μπάλα. Ο Γιάννης δεν βρήκε χώρους, γιατί δεν είναι σαν το ΝΒΑ, αν είσαι καλά προετοιμασμένος μπορείς να τον σταματήσεις. Δεν ξέρω αν ομάδες του ΝΒΑ έρθουν να πάρουν τον Οσμάνι γιατί σταμάτησε τον Αντετοκούνμπο».

«Ο Σενγκούν δεν ήταν σε καλή μέρα στο ξεκίνημα, έχασε πολλά δικά του σουτ. Όμως πάντα, κι όταν δεν σκοράρει, μπορεί να δημιουργήσει. Του αρέσει να πασάρει, ίσως είναι ο καλύτερος στις πάσες στο ΝΒΑ, από τους ψηλούς. Πάντα έβρισκε σήμερα τον ελεύθερο παίκτη».

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δήλωσε: «Σίγουρα μας στενοχώρησε η ήττα. Από εκει και πέρα ο Οσμάνι έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Σε κανενα σημείο του παιχνιδιού δεν ματσάραμε την ενέργεια και την επιθετική διάθεση που είχε στο παιχνίδι η Τουρκία. Η στενοχώρια είναι μεγάλη, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε την στενοχώρια μας στην άκρη, ώστε την Κυριακή να πάρουμε μετάλλιο που είναι ο στόχος από την αρχή. Είναι ένας αγώνας για το μετάλλιο, σαν τελικός. Εϊναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε το μετάλλιο. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Η Τουρκία έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα και έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Πρέπει να περάσει η στενοχώρια, να την αφήσουμε πίσω μας και να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή».

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ επισήμανε: «Έπαιξαν καλύτερα από μας. Τελείωσε το παιχνίδι, τώρα έχουμε έναν τελικό απέναντι στη Φινλανδία. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, θα πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά και να παίξουμε το μπάσκετ μας».

Ο Τσέντι Όσμαν υπογράμμισε: «Η άμυνά μας ήταν καταπληκτική ομάδα. Η Ελλάδα έχει εξαιρετική ομάδα, αλλά ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Το προπονητικό τιμ έκανε φανταστική δουλειά, ο Οσμάνι ήταν τρομερός. Συγχαρητήρια σε όλους. Σεβόμαστε την Ελλάδα, αλλά είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη. Έχουμε έναν ακόμη αγώνα. Προσωπικά πονάω, δεν ήμουν στο 100%, αλλά δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα μου μόνη της ως αρχηγός. Έπρεπε να παίξω, έστω κι αν δεν ήμουν στο 100%. Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να παίξεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή».