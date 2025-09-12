Η Γερμανία στον τελικό του Eurobasket

Η Γερμανία επικράτησε με 98 – 86 της Φινλανδίας στο Arena Riga, στον πρώτο ημιτελικό του EuroBasket 2025 και πέρασε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (21:00).

Τώρα η Γερμανία αναμένει το αποτέλεσμα του δεύτερου ημιτελικού Ελλάδας - Τουρκίας για να δει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει.



