Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2025
Ο κύβος ερρίφθη: Στην Αθήνα το Final Four της Euroleague 2026

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
Μετά από 19 χρόνια η κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στη χώρα μας.

Είναι επίσημο, το Fina Four της Euroleague για το 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ.

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων, παρασκηνιακών και μη, οι μέτοχοι της διοργάνωσης αποφάσισαν μέσω ψηφοφορίας πως ο επόμενος πρωταθλητής Ευρώπης θα αναδειχθεί στο ΟΑΚΑ.

Tο φάιναλ φορ του 2026 θα διεξαχθεί το τέταρτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, με τους ημιτελικούς να διεξάγονται την Παρασκευή 22 Μαΐου και τον τελικό να λαμβάνει χώρα στις 24/5.

Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα και το Βελιγράδι ήταν οι τελικοί... διεκδικητές του φάιναλ φορ της Euroleague, με την πρωτεύουσα της Ελλάδας να εξασφαλίζει τελικά τα δικαιώματα φιλοξενίας, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews, εκτιμάται ότι κυμαίνονται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το φάιναλ φορ της Euroleague θα διεξαχθεί για τέταρτη φορά επί ελληνικού εδάφους, καθώς προηγήθηκαν αυτά του 1993 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, του 2000 στη Θεσσαλονίκη και το κλειστό της Πυλαίας και του 2007 στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά το τρόπαιο και να στέφεται στην έδρα του πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Το φάιναλ φορ της Euroleague για το 2025 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι, με την τουρκική Φενερμπαχτσέ να σηκώνει το τρόπαιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

