Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
Ευρωμπάσκετ
Από το παιχνίδι μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Ρίγα. | (AP Photo/Sergei Grits)

Στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ η Τουρκία μετά τη νίκη επί της Πολωνίας

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
Με σκορ 91-77 η Τουρκία μπήκε στη φάση των «4» του φετινού Ευρωμπάσκετ, το οποίο συνεχίζεται με τα νοκ-άουτ παιχνίδια του στη Ρίγα της Λετονίας.

Η Τουρκία έκανε για άλλη μια φορά το καθήκον της και τώρα βρίσκεται στη ζώνη των μεταλλίων του φετινού Ευρωμπάσκετ

Η αποστολή του Εργκίν Αταμάν έκανε πολύ καλύτερη εμφάνιση απ’ ότι στο προηγούμενο νοκ-άουτ παιχνίδι με τη Σουηδία και επικράτησε εύκολα με σκορ 91-77 της Πολωνίας, στο πλαίσιο του πρώτου προημιτελικού του Eurobasket 2025.

Τα δεκάλεπτα του εν λόγω παιχνιδιού ήταν 19-19, 46-32, 65-50, 91-77. 

Σημαντική συνεισφορά είχαν από τη τουρκική αποστολή, ο Σένγκουν με 19 πόντους, ακολουθούμενος από τους Λάρκιν και Χάζερ με 13 πόντους ο καθένας, ενώ από τη πολωνική αποστολή υπό τις οδηγίες του Μίλισιτς, τη μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων είχαν οι Λόιντ και Πονίτκα με 19 πόντους ο καθένας. 

Η Εθνική Τουρκίας που περιμένουν τον νικητή του αποψινού (21:00) παιχνιδιού Λιθουανία-Ελλάδα.

