Στα προημιτελικά του Eurobasket η Εθνική Ελλάδος

Η Εθνική Ελλάδος με μια μεγάλη εμφάνιση και μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κέρδισε το Ισραήλ και θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.
Στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα της στη διοργάνωση, παρά την αστοχία των Ελλήνων διεθνών στα σουτ τριών πόντων (4/25), η «γαλανόλευκη» έκανε αυτό που έπρεπε, για ν' αποκλείσει, στη φάση των «16», το Ισραήλ, με 84-79, στην Arena Riga, της Λετονίας. Αντίπαλος των Ελλήνων διεθνών, με φόντο την τετράδα, η Λιθουανία, την ερχόμενη Τρίτη (9/9).
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που πήρε από το... χέρι την εθνική για να την οδηγήσει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, με 37 πόντους (18/21 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Κώστα Σλούκας ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, άλλαξε τον ρυθμό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βοήθησε επίσης την εθνική. Μία ακόμη φορά εξαιρετική άμυνα έπαιξε ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου.
Όσο κι αν ήθελε το Ισραήλ να γίνει η ομάδα που θα έκανε την τρίτη... έκπληξη στη φάση των «16», μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας και της Φινλανδίας, ο «Greek Freak» είχε αντίθετη... άποψη.
Ο γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και ηγέτης του Ισραήλ, Ντένι Αβντίγια, σημείωσε 23 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.
