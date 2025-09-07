Η Φινλανδία έκανε τη μεγάλη έκπληξη - Ευρωμπάσκετ «τέλος» για τους Σέρβους

Με σκορ 92-86 η Φινλανδία έκανε το «μπαμ» στο Ευρωμπάσκετ, αποκλείοντας τη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς, σε ματς για τη φάση των «16». Έτσι, οι Σέρβοι –από τα φαβορί για μετάλλιο– θα γυρίσουν πρόωρα στο σπίτι τους, παρά την προσπάθεια του Γιόκιτς που είχε 33 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Οι Φινλανδοί θ' αντιμετωπίσουν τη νικήτρια του Γαλλία-Γεωργία στα προημιτελικά, την Τετάρτη (10/9) στις 21:00.

Ο πάουερ φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, Λάουρι Μάρκανεν, ήταν ο στυλοβάτης αυτής της τεράστιας νίκης-πρόκρισης με 29 πόντους (έστω και με 1/9 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 3 ασίστ. Όμως, στο τέλος, την «υπογραφή» τους έβαλαν ο Έλιας Βάλτονεν με διαδοχικά τρίποντα στα κρίσιμα τελευταία λεπτά της 4ης περιόδους και 13 συνολικά (3/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο 18χρονος Μίκα Μούρινεν που είχε μπει εντυπωσιακά στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου, με δύο τρίποντα. Ο Μίκαελ Γιάντουνεν πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Μάιρο Λιτλ, με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς που είχε μόνος του 14/19 βολές την ώρα που η Φινλανδία μέτρησε 17/20, τέλειωσε το ματς με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 ασίστ. Όμως, μόνο ο Νίκολα Γιόβιτς σημείωσε διψήφιο νούμερο πόντων (20) μετά τον σούπερ σταρ των Σέρβων. Ο Μάρκο Γκούντουριτς είχε 1/8 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Πετρούσεφ 3, Γιόβιτς Ν. 20 (4), Μαρίνκοβιτς, Ντόμπριτς 9 (1), Γιόκιτς 33 (1), Μίτσιτς 8 (2), Γκούντουριτς 5 (1), Γιόβιτς Στ., Αβράμοβιτς 6 (2), Μιλουτίνοφ 2

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 13 (3), Σαλίν 6 (2), Ενκαμούα 3 (1), Γιάντουνεν 15 (3), Βάλτονεν 13 (3), Μάντσεν, Μαξχούνι, Μάρκανεν 29 (1), Μούρινεν 9 (2), Γκούσταβσον, Γκράντισον 4