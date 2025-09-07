Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
25°C
25.8° 23.5°
2 BF
49%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
23°C
24.2° 22.5°
1 BF
71%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 23.0°
1 BF
69%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
78%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
0 BF
73%
Βέροια
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 22.0°
0 BF
81%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
45%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
23°C
23.1° 23.1°
1 BF
72%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.9°
4 BF
58%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
4 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
24°C
24.0° 24.0°
1 BF
59%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 23.1°
4 BF
83%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
64%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
25.1° 24.9°
0 BF
66%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 24.8°
4 BF
86%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
20°C
22.2° 19.8°
2 BF
48%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 17.3°
1 BF
57%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.5° 22.0°
2 BF
74%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
20°C
20.2° 20.2°
0 BF
56%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 07 Σεπτεμβρίου, 2025
Σερβία - Φινλανδία
Ap photo

Η Φινλανδία έκανε τη μεγάλη έκπληξη - Ευρωμπάσκετ «τέλος» για τους Σέρβους

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn. gr

Με σκορ 92-86 η Φινλανδία έκανε το «μπαμ» στο Ευρωμπάσκετ, αποκλείοντας τη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς, σε ματς για τη φάση των «16». Έτσι, οι Σέρβοι –από τα φαβορί για μετάλλιο– θα γυρίσουν πρόωρα στο σπίτι τους, παρά την προσπάθεια του Γιόκιτς που είχε 33 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Οι Φινλανδοί θ' αντιμετωπίσουν τη νικήτρια του Γαλλία-Γεωργία στα προημιτελικά, την Τετάρτη (10/9) στις 21:00. 

Ο πάουερ φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, Λάουρι Μάρκανεν, ήταν ο στυλοβάτης αυτής της τεράστιας νίκης-πρόκρισης με 29 πόντους (έστω και με 1/9 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 3 ασίστ. Όμως, στο τέλος, την «υπογραφή» τους έβαλαν ο Έλιας Βάλτονεν με διαδοχικά τρίποντα στα κρίσιμα τελευταία λεπτά της 4ης περιόδους και 13 συνολικά (3/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο 18χρονος Μίκα Μούρινεν που είχε μπει εντυπωσιακά στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου, με δύο τρίποντα. Ο Μίκαελ Γιάντουνεν πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Μάιρο Λιτλ, με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα. 

Ο Νίκολα Γιόκιτς που είχε μόνος του 14/19 βολές την ώρα που η Φινλανδία μέτρησε 17/20, τέλειωσε το ματς με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 ασίστ. Όμως, μόνο ο Νίκολα Γιόβιτς σημείωσε διψήφιο νούμερο πόντων (20) μετά τον σούπερ σταρ των Σέρβων. Ο Μάρκο Γκούντουριτς είχε 1/8 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92 

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαβ Πέσιτς): Πετρούσεφ 3, Γιόβιτς Ν. 20 (4), Μαρίνκοβιτς, Ντόμπριτς 9 (1), Γιόκιτς 33 (1), Μίτσιτς 8 (2), Γκούντουριτς 5 (1), Γιόβιτς Στ., Αβράμοβιτς 6 (2), Μιλουτίνοφ 2

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 13 (3), Σαλίν 6 (2), Ενκαμούα 3 (1), Γιάντουνεν 15 (3), Βάλτονεν 13 (3), Μάντσεν, Μαξχούνι, Μάρκανεν 29 (1), Μούρινεν 9 (2), Γκούσταβσον, Γκράντισον 4

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Η Φινλανδία έκανε τη μεγάλη έκπληξη - Ευρωμπάσκετ «τέλος» για τους Σέρβους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual