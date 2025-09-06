Έκλεισε θέση στους «8» η Λιθουανία και «περιμένει» την Ελλάδα

Με κυριαρχική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος, η Λιθουανία νίκησε 88-79 τη διοργανώτρια Λετονία στη Ρίγα και πήρε την πρόκριση για δωδέκατη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις περιμένει πλέον τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ (07/09, 21:45), με φόντο μια θέση στα ημιτελικά.
Ο Άρνας Βελίτσκα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, γεμίζοντας το κενό του Γιοκουμπάιτις, με 21 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Τουμπέλις (18 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και Σιρβίντις (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, σε μόλις 10 λεπτά συμμετοχής, πρόσθεσε 9 πόντους και μία ασίστ.
Η οικοδέσποινα της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025, Λετονία αποχαιρέτησε με απογοήτευση τη διοργάνωση, καθώς παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Κρίσταπς Πορζίνγκις (34 πόντοι, 19 ριμπάουντ), δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. Ο Ρίχαρντς Λόμαζ συνέβαλε με 21 πόντους, αλλά οι γηπεδούχοι δεν είχαν άλλες αξιόπιστες λύσεις.
- Διαιτητές: Κάλιο (Καναδάς), Ζουράποβιτς (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), Λίσζκα (Πολωνία)
- Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79
Οι συνθέσεις:
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 9, Νορμάντας 2, Βελίτσκα 21 (3), Ρατζέβιτσους 2, Σεντεκέρσκις 6 (1), Τυμπέλις 18 (1), Βαλαντσιούνας 9, Γκιεντράιτις, Σαρτζούνας 3, Σιρβίντις 18 (1)
ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις 1, Πορζίνγκις 34 (4), Ντάβις Μπέρτανς 3 (1), Ντάιρις Μπέρτανς, Σμιτς 8, Τσάβαρς, Λόμαζ 21 (4), Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 6, Ζόρικς 3 (1)
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας