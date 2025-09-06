Τώρα αρχίζει το Ευρωμπάσκετ

Την Πέμπτη το βράδυ ολοκληρώθηκε (σε τέσσερις πόλεις) η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ και από σήμερα ξεκινάει στη Ρίγα η... κανονική διοργάνωση. Οι 16 ομάδες που έφτασαν στην πρωτεύουσα τις Λετονίας μπαίνουν πλέον στη σκληρή διαδικασία των νοκ άουτ, που είναι και το αλατοπίπερο του κάθε τουρνουά. Αφενός γιατί σε 40 λεπτά μπορούν να σημειωθούν πολλές εκπλήξεις κι αφετέρου διότι η κάθε ομάδα ξέρει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει αν θέλει να φτάσει ψηλά. Μοναδική απώλεια από τις Εθνικές που όλοι περίμεναν να συνεχίσουν είναι η Ισπανία, η οποία αποκαθηλώθηκε από τον ευρωπαϊκό θρόνο που κατέκτησε το 2022 από τα χέρια της Ελλάδας, που πήρε το αίμα της πίσω για μερικούς από τους πιο στενόχωρους αποκλεισμούς και παράλληλα έστρωσε τον δικό της δρόμο, ο οποίος θεωρητικά μπορεί να τη φτάσει μέχρι τη ζώνη των μεταλλίων. Κάθε συζήτηση πριν από τα νοκ άουτ είναι θεωρητική.

Από τη Ρίγα θα λείψουν επίσης πολλοί και καλοί παίκτες που τραυματίστηκαν, με αποτέλεσμα κάποιες από τις απουσίες αυτές να υπολογίζονται στις παραμέτρους που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς το βάθρο. Η Σερβία είναι φαβορί, αλλά χωρίς τον Μπογκντάνοβιτς έχασε από την Τουρκία. Η Λιθουανία, πιθανή αντίπαλός μας στα προημιτελικά, χωρίς τον πλέι μέικερ Ρόκας Γιοκουμπάιτις έχασε τον μετρονόμο της. Η Γαλλία με το ζόρι μάζεψε ψηλούς και έχασε κι ακόμα έναν πολύτιμο, τον Αλεξ Σαρ. Η Γερμανία δεν μπορεί να περιμένει τη βοήθεια του Γιοχάνες Φόγκτμαν, αλλά τουλάχιστον θα συνεχίσει με τον προπονητή της, τον Ισπανό Αλεξ Μουμπρού, ο οποίος παρακολούθησε όλους τους ώς τώρα αγώνες από το νοσοκομείο του Τάμπερε όπου νοσηλεύτηκε λόγω λοίμωξης.

Η Ελλάδα -να μην τη ματιάσουμε- συνεχίζει πλήρης, αλλά ξέρει ότι θα πρέπει να διορθώσει την εικόνα που έβγαλε με τη Βοσνία και την Ισπανία (για μεγάλα διαστήματα) για να ξεμπερδέψει αύριο το βράδυ (21.45, ΕΡΤ) από το σκληροτράχηλο Ισραήλ, που διεκδίκησε την πρωτιά του ομίλου στο Κατοβίτσε από τους Γάλλους. Συν τοις άλλοις είναι μια ομάδα που έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια βρίσκοντας στο πρόσωπο του δικού της NBAer Ντένις Αβντίγια των Μπλέιζερς έναν ηγέτη με ειδικό βάρος. Μια προειδοποίηση μας την έστειλαν νικώντας μας για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια σε φιλικό προετοιμασίας. Πρόκειται για ένα σύνολο το οποίο παίζει με δυναμικό στιλ, που συνήθως μας δυσκολεύει αν ο Γιάννης δεν πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Από εκεί και πέρα το γαϊτανάκι ξεκινάει από σήμερα το μεσημέρι (12.00) με την αναμέτρηση της Τουρκίας με τη Σουηδία. Οι Τούρκοι είναι η μοναδική αήττητη ομάδα της πρώτης φάσης και μάλιστα δείχνει... ψηλωμένη από τη στιγμή που έριξε στο καναβάτσο τη Σερβία. «Θέλουμε να το ξανακάνουμε στον τελικό» δήλωσε ο προπονητής τους Εργκίν Αταμάν, ο οποίος πίνει νερό στο όνομα του σέντερ που σκοράρει με χίλιους δυο τρόπους, του Αλπερέν Σενγκούν των Ρόκετς.

Η Γερμανία παραμένει μέσα στα μεγάλα φαβορί γιατί έχει ομοιογένεια, ταχύτητα και το δίδυμο Σρούντερ - Φρ. Βάγκνερ, που τα κάνει όλα να φαίνονται πιο εύκολα. Στις 15.15 θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία που πανηγύρισε την παρθενική της πρόκριση σε νοκ άουτ, αλλά δεν δείχνει ικανή να πάει πιο μακριά.

Το απόγευμα (18.30) η Λιθουανία κόντρα στη γηπεδούχο Λετονία θα αναμετρηθεί πρώτα και πάνω από όλα με τον εαυτό της. Χωρίς τον Γιοκουμπάιτις είναι σαν να παίζει δίχως τον εγκέφαλό της και τον άνθρωπο που τάιζε τον Βαλαντσιούνας. Το πρόβλημά της μπορεί να κρυφτεί με αυτό το επίπεδο του αντιπάλου, αλλά μετά τι;

Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει (21.45) η αναμέτρηση Σερβίας - Φινλανδίας που μοιάζει άνιση, αν και οι Φινλανδοί έχουν τον Μάρκανεν να ανταγωνιστεί τους σταρ των Σέρβων.

Τα ματς της Κυριακής ξεκινάνε (12.00) ίσως με το πιο αδιάφορο ζευγάρι, αν συμφωνήσουμε ότι ο νικητής του Πολωνία - Βοσνία δεν μπορεί να πάει μακριά.

Αμέσως μετά (15.15) η Γαλλία είναι το φαβορί με τη Γεωργία, ενώ ως το πιο αμφίρροπο ζευγάρι της φάσης των «16» μοιάζει αυτό της Ιταλίας με τη Σλοβενία, η οποία ξαφνικά άρχισε να βρίσκει καλύτερα πατήματα στηριγμένη φυσικά στις πλάτες του ηγέτη της, του Λούκα Ντόντσιτς.