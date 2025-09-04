Πήρε την πρωτιά στον όμιλο, με νίκη στο θρίλερ με την Ισπανία

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των νοκ-άουτ του Ευρωμπάσκετ • Εκτός διοργάνωσης οι Ισπανοί

Έσπασαν καρδιές στον τελευταίο αγώνα της εθνικής μας για τον Γ΄ όμιλο του Ευρωμπάσκετ, κόντρα στην Ισπανία, που έγινε στη Λεμεσό. Ήταν μια αναμέτρηση που η Ελλάδα διεκδικούσε την πρωτιά, ενώ η Ισπανία να μείνει ζωντανή στη διοργάνωση, καθώς σε περίπτωση ήττας έλεγε «αντίο».

Τελικά, η εθνική επικράτησε σε ένα ματς... θρίλερ με 90-86, κατακτώντας την κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 4-1 (νίκες με ήττες). Πλέον, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στη φάση των «16», που θα διεξαχθεί στη Ρίγα.

Oι Ισπανοί, οι οποίοι δεν είχαν τερματίσει εκτός της πρώτης οκτάδας σε Ευρωμπάσκετ από το 1977, θα επιστρέψουν στο σπίτι τους...

Η «επίσημη αγαπημένη» προηγήθηκε ακόμη και με +16 (14-30), πήγε στ’ αποδυτήρια στο +15 (35-50) για να βρεθεί στο -2 (84-82) μετά από ένα κακό επιθετικά 3ο δεκάλεπτο, αλλά να συσπειρωθεί στο τέλος και να δείξει... μέταλλο νικήτριας. Η εθνική είχε 12/25 τρίποντα (9/28 η Ισπανία) και παρά το γεγονός πως επέτρεψε στους Ισπανούς να ελπίζουν στην πρόκριση μέχρι το τέλος, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη πήραν αυτό που ήθελαν.

Τα χέρια των Ισπανών έτρεμαν στο τέλος, αφού μια ήττα θα σήμαινε και μια πρώτη ιστορική απουσία τους από τη φάση των «16» ενός Ευρωμπάσκετ. Και με 0/3 από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, 1/2 του πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις Σάντι Αλντάμα και 1/3 του Λόπεθ-Αροστεγκί στο τέλος, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία, επιστρέφει στη Μαδρίτη ως 5η του 3ου ομίλου (2-3).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρειαζόταν μία μόνο ασίστ για να καταγράψει “ triple double”, με 25 πόντους (9/15 δίποντα, 7/12 βολές), 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ σε 31:46΄΄ λεπτά συμμετοχής.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε 4/5 τρίποντα στην 1η περίοδο, τέλειωσε το ματς με 22 πόντους (6/9 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Ο Κώστα Σλούκας σημείωσε 12 πόντους, αλλά και τις 2/2 καθοριστικές βολές για το 85-90 υπέρ της εθνικής, στα 7΄΄ πριν τη λήξη. Είχε και 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Ο Κώστας Παπανικολάου σημείωσε 11 πόντους με 3/8 τρίποντα, μάζεψε 5 ριμπάουντ, μοίρασε και 2 ασίστ.

Από τους απαρηγόρητους Ισπανούς, στον πάγκο των οποίων βρέθηκε όρθιος για τελευταία φορά ο Ιταλός Σέρτζιο Σκαριόλο, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Χάιμε Πραντίγια με 14 πόντους, 13 πρόσθεσε ο Μάριο Σεντ-Σουπερί, ενώ από 12 είχαν οι Λόπεθ-Αροστεγκί και Αλντάμα. Ο σταρ των Μέμφις Γκρίζλις, Σάντι Αλντάμα, είχε 1/7 τρίποντα!

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90.

Διαιτητές: Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο), Κοζλόφσκις (Λετονία), Πρακς (Ουγγαρία)

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Πουέρτο 2, Ντε Λαρρέα 6, Πραντίγια 14 (2), Σεντ-Σουπερί 13 (1), Λόπεθ-Αροστεγκί 12 (3), Αλντάμα 12 (1), Μπριθουέλα, Ερνανγκόμεθ Ουίλι 6, Γιούστα 9 (1), Ερνανγκόμεθ Χουάντσο 5 (1), Πάρα 7, Σίμα

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 22 (6), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 4 (1), Σλούκας 12 (2), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 11 (3), Κατσίβελης 3 (1), Αντετοκούνμπο Γ. 25, Αντετοκούνμπο Κ. 6, Αντετοκούνμπο Θ. 1, Μήτογλου 2



Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου:

1. Λιθουανία - Λετονία

2. Τουρκία - Σουηδία

3. Γερμανία - Πορτογαλία

4. Σερβία - Φινλανδία

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ

6. Πολωνία - Βοσνία

7. Ιταλία - Σλοβενία

8. Γαλλία - Γεωργία

