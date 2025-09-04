Γαλλία ή Ισραήλ; Η Ελλάδα «διαλέγει» αντίπαλο κόντρα στην Ισπανία

Περίπου 1,5 ώρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησής της με την Ισπανία, η εθνική μας έμαθε τους δύο πιθανούς αντιπάλους της στην επόμενη φάση (των νοκ-άουτ) του Ευρωμπάσκετ.

Εάν λοιπόν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία, τότε θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Εάν χάσει, θα παίξει κόντρα στην ισχυρή Γαλλία (που πήρε την 1η θέση στον όμιλό της).

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης έχει ξεκαθαρίσει πως η εθνική δεν επιλέγει αντίπαλο. «Τα σενάρια για την κατάταξη και τον αντίπαλο δεν είναι για εμάς, δεν υπάρχουν σενάρια για εμάς. Ούτε για μένα, ούτε για την ομάδα και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Αν είμαστε καλά και μας αξίζει να προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την έναρξη του Ευρωμπάσκετ, η εθνική μας είχε γνωρίσει φιλική ήττα από τη Γαλλία με σκορ 92-77 στο ΟΑΚΑ. Στην αναμέτρηση είχε αγωνιστεί και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που με 20 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Επίσης, η Ελλάδα είχε αντιμετωπίσει και το Ισραήλ σε φιλικό ματς (που δεν θα έπρεπε να γίνει). Και σε αυτήν την αναμέτρηση η εθνική μας γνώρισε την ήττα, ωστόσο δεν αγωνίστηκαν οι Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βασίλης Τολιόπουλος.

Σημειώνεται επίσης ότι για τους Ισπανούς η αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα είναι αγώνας επιβίωσης, καθώς σε περίπτωση ήττας αποχαιρετούν τη διοργάνωση.