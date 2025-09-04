Η νίκη της Βοσνίας αναγκάζει την Ισπανία να «τα δώσει όλα» κόντρα στην Ελλάδα

Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη πήρε τη νίκη, με 84-76 επί της Γεωργίας, στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025 (στον οποίο συμμετέχει και η εθνική Ελλάδας), και με 3 νίκες - 2 ήττες εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «16».
Παράλληλα, η νίκη της Βοσνίας θέτει σε κίνδυνο την παρουσία της Πρωταθλήτριας Ευρώπης 2022 Ισπανίας στους «16», καθώς αν η «Φούρια Ρόχα» ηττηθεί από την εθνική Ελλάδας απόψε (21:30), τότε θα καταλάβει την 5η θέση, λόγω της ήττας της από τη Γεωργία (2-3), αφού θα ισοβαθμεί με την ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς.
Ο Γιουσούφ Νούρκιτς σημείωσε double double με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, 15 πόντους με 4/9 τρίποντα είχε ο Τζον Ρόμπερσον, 13 πόντους πρόσθεσε ο Αλεξάνταρ Λάζιτς, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Άτιτς (11π.) και Βράμπατς (10π.).
Από τη Γεωργία που ελπίζει σε ήττα των Ισπανών για να καταλάβει την 4η θέση, ο Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι σημείωσε 20 πόντους με 3/6 τρίποντα και μάζεψε 8 ριμπάουντ. Ο Καμάρ Μπάλντγουιν είχε 18 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε πρόσφερε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 13 πόντους σημείωσε ο Ντούντα Σανάτζε.
- Τα δεκάλεπτα: 20-15, 47-35, 67-62, 84-76
- Διαιτητές: Κάλλιο (Καναδάς), Γκεβντίλας (Λιθουανία), Βελίκοφ (Βουλγαρία)
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Αζίζ Μπεκίρ): Νούρκιτς 15 (2), Ρόμπερσον 15 (4), Αλιμπέγκοβιτς 2, Άτιτς 11 (2), Γκέκιτς 9 (1), Λάζιτς 13 (2), Βράμπατς 10 (2), Καμένιας 9 (1).
ΓΕΩΡΓΙΑ (Αλεξάνταρ Ντζίκιτς): Αντρονικασβίλι 2, Μαμουκελασβίλι 20 (3), Μπουργιανάτζε, Σερμαντίνι 2, Σανάτζε 13 (3), Σενγκέλια 6, Μπιτάτζε 15, Μπάλντγουιν 18 (1), Οτσκχικίτζε.
