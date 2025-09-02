Σπανούλης: «Χάσαμε το μυαλό μας...»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης εξήγησε με... απλά λόγια τους λόγους που η Εθνική υπέστη την πρώτη ήττα της σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, από τη Βοσνία (με 80-77). «Χάσαμε το μυαλό μας και γίναμε νευρικοί,» είπε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός και δεν θέλησε ν' αναλωθεί σε... συζητήσεις για την απουσία του σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης» Γιάννη Αντετοκούνμπο (ενοχλήσεις στο γόνατο) και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη (ενοχλήσεις στη μέση).

Όσο για τα σενάρια σχετικά με την πρώτη θέση του 3ου ομίλου και τον αντίπαλο στον νοκ άουτ αγώνα στη φάση των «16», ο Σπανούλης ήταν ξεκάθαρος: «Τα σενάρια για την κατάταξη και τον αντίπαλο δεν είναι για εμάς».

Πάντως, όπως τόνισε ο Σπανούλης «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί στο ματς με την Ισπανία».

Αναλυτικά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Ξεκινήσαμε πολύ καλά, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε το μυαλό μας και γίναμε νευρικοί. Τη νευρικότητα αυτή τη βγάζουμε στα νοκ άουτ παιχνίδια πολλές φορές και είναι καλό μάθημα που θα μας βοηθήσει. Χάσαμε το μυαλό μας χωρίς λόγο και τότε στο μπάσκετ είσαι σε λάθος θέση στην άμυνα και στην επίθεση, δεν βγαίνουν αυτά που θέλεις γιατί σκέφτεσαι μόνο να γκρινιάξεις για ένα φάουλ, για ένα χαμένο σουτ. Αυτά τα σενάρια για την κατάταξη και τον αντίπαλο δεν είναι για εμάς, δεν υπάρχουν σενάρια για εμάς. Ούτε για μένα, ούτε για την ομάδα και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Αν είμαστε καλά και μας αξίζει να προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε. Κάθε ήττα στον πρώτο γύρο, μπορεί να μας βοηθήσει στη συνέχεια. Περιμένουμε και τους δύο και τον Γιάννη και τον Γιαννούλη, να παίξουν την Πέμπτη. Το πιο σημαντικό να κάνουμε την ανατροπή όταν θα έρθει η ώρα και όχι στον πρώτο γύρο».

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Σπανούλης δήλωσε: «Συγχαρητήρια στη Βοσνία. Δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι. Έπαιξαν καλύτερα, πιο δυνατά, μας έβγαλαν από το παιχνίδι μας και κέρδισαν. Από την εμπειρία μου, κάθε φορά που η Ελλάδα κέρδιζε όλα τα παιχνίδια στην πρώτη φάση, δεν πετύχαινε. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ίσως είναι ένα καλό μάθημα για μας».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής σχολίασε αναφορικά με την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αγωνιστική δράση κόντρα στην Ισπανία: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί στο ματς με την Ισπανία».

Ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, επισήμανε: «Δεν προσεγγίσαμε σωστά το παιχνίδι. Οι διαιτητές μπορεί να είχαν ένα κακό παιχνίδι, αλλά αφήσαμε να μας επηρεάσει παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Μπορούσαμε ακόμη και στο τελείωμα του αγώνα αν είχαμε πιο καθαρό μυαλό να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα. Ποτέ δεν μπαίνεις στο γήπεδο για να χάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε, γιατί αυτό το παιχνίδι έχει μας δώσει και να μας δείξει πολλά και να τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Δεν έχω δει την Ισπανία, δεν έχω εικόνα, είναι μια νέα ομάδα από πλευράς σύνθεσης Είναι πρωταθλητές Ευρώπης είναι η Ισπανία και θα προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπογράμμισε: «Θα πρέπει να εστιάσουμε στους εαυτούς μας και σε τίποτα άλλο. Να δούμε τι κάναμε και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Σήμερα δεν ήταν η μέρα μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν θα τα βάζεις κάθε μέρα όλα... Σήμερα κάναμε ένα καλό 12λεπτο στην αρχή και τελειώσαμε καλά στο παιχνίδι, αλλά δεν πήραμε τη νίκη. Έχω δει λγο την Ισπανία, θα κάτσω να δω και σήμερα, όπως θα δούμε και με όλη την ομάδα».

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης εξήγησε: «Το παιχνίδι δεν έπρεπε να φτάσει εκεί που έφτασε και να κυνηγάμε τόση ώρα. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, γυρίζαμε την μπάλα, βρίσκαμε τα σουτ, παίζαμε καλή άμυνα. Κάποια σφυρίγματα των διαιτητών μάς έκαναν να χάσουμε το μυαλό μας. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Είμαστε όλοι έμπειροι παίκτες. Θα υπάρχουν αυτά, αλλά πρέπει να μένουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Δεν ήμασταν ο εαυτός μας μετά τα πρώτα 15 λεπτά. Χάσαμε το παιχνίδι και όλα θα κριθούν με την Ισπανία. Είναι και οι δύο πολύ σημαντικοί για την ομάδα και ο Γιάννης και ο Γιαννούλης, αλλά όταν κάποιος λείπει θα πρέπει κάποιος να άλλος να κάνει step up και να καλύπτει. Ήταν μια ευκαιρία σήμερα, χάσαμε το μυαλό μας όμως, μετά κάναμε πολλά λάθη, χάσαμε πολλά ριμπάουντ, ίσως το ήθελαν πιο πολύ. Τους άξιζε η νίκη και συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη φάση, στο φάουλ που δόθηκε στον Παπανικολάου, δεν έπρεπε να σφυριχτεί τίποτα. Μπάσκετ είναι, δεν σφυρίζεις εκεί... Και πάλι όμως δεν έπρεπε να είχε φτάσει εκεί το παιχνίδι. Κρατάμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε και πάμε για την Ισπανία και την πρωτιά».

Ο Βασίλης Τολιόπουλος είπε: «Συγχαρητήρια στη Βοσνία. Πρέπει να βελτιωθούμε και να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι».