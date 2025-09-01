Αθήνα, 30°C
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου, 2025
Eurobasket
Ap photo

«Τρένο» η Τουρκία έκανε το «4 στα 4» στο Ευρωμπάσκετ

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr

Στο... ρελαντί, η Τουρκία έκανε το 4Χ4 στο Ευρωμπάσκετ 2025, νικώντας με 84-64 την Εσθονία, στο πλαίσιο της 4ης ημέρας του 1ου ομίλου. 

Την Τετάρτη (3/9, 21:15), Τουρκία και Σερβία «διασταυρώνουν» τα ξίφη τους για την 5η και τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου, με τη νικήτρια... εκτός συγκλονιστικού απροόπτου (να ηττηθεί δηλαδή αργότερα σήμερα η Σερβία από την Τσεχία) να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και την ηττημένη τη 2η.

Η Εσθονία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία την Τετάρτη (3/9, 14:45), αλλά πολλά θα κριθούν έως τότε από τ' αποτελέσματα που θα φέρουν η Λετονία και η Πορτογαλία στη μεταξύ τους αναμέτρηση σήμερα (18:00), καθώς αμφότερες έχουν ρεκόρ 1-2. Η Εσθονία έχει ηττηθεί με 70-72 από τη Λετονία. 

Ήδη από το ημίχρονο, η Τουρκία είχε ξεφύγει με 46-24 και στο β΄ μέρος απλώς συντήρησε την υπέρ της διαφορά. Οπάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς Αλπερέν Σενγκούν είχε συγκομιδή 21 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κόψιμο και 1 κλέψιμο, ενώ ο σέντερ της Αναντολού Εφές Ερτσάν Οσμανί πρόσφερε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Πάντα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ο πάουερ φόργουορντ των Φιλαδέλφεια Σίξερς Αντεμ Μπονά πέτυχε 12 πόντους, έχοντας ακόμη 4 ριμπάουντ, 2 κοψίματα και 2 κλεψίματα, ενώ 11 πόντους και 4 ριμπάουντ έδωσε στην Τουρκία ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού Τσεντί Οσμάν.  

Από την Εσθονία που υποχώρησε στο 1-3, ο Κριστιάν Κουλαμάε σημείωσε 16 πόντους, ενώ ο Κρέγκορ Ερμέτ είχε 12 πόντους. 

  • Τα δεκάλεπτα: 13-25, 27-46, 49-65, 64-84
  • Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Καλατράβα (Ισπανία), Γιούρτσεβιτς (Κροατία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ρανούλα): Ντρελ 8 (2), Ρόζενταλ 1, Ραϊέστε, Τρέιερ 8 (2), Γιουρκατάμ 2, Τας 9, Ερμέτ 12 (4), Γιοεσάρ 2, Ριισμα 2, Κόνοντσουκ 4, Κουλαμάε 16 (4).

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 7, Χαζέρ 9 (1), Σανλί, Οσνάν 11 (2), Μπιτιμ, Κορκμάζ 5 (1), Σενγκούν 21 (2), Οσμανί 14 (3), Μπονά 12, Γιλμάζ, Σιπαχί 4 (1), Γιουρτσεβεν 1.

