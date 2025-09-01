Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Είμαστε ομάδα»

Η εθνική ανδρών προπονήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, εν όψει της αυριανής, τέταρτης αναμέτρησης για τον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (15:00). Αμέσως μετά μίλησαν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είπε τα εξής:

«Πρέπει απέναντι στη Βοσνία να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε σοβαροί και να ακολουθήσουμε το πλάνο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είδατε και το ματς χθες με την Ιταλία, που έπρεπε να κάνει υπερπροσπάθεια με τον Φοντέκιο. Έχουν πολύ καλούς παίκτες, λείπουν κι από αυτούς κάποια παιδιά. Θα πρέπει να μπούμε δυνατά».

«Χρειάζονται πάρα πολλά, αλλά πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο να γινόμαστε 1% καλύτεροι σε κάθε παιχνίδι. Το πιο βασικό είναι να κερδίζουμε, τώρα αν θα κερδίζουμε με 30 ή με 1 πόντο δεν έχει σημασία. Πρέπει να βρίσκεις τρόπο να κερδίζεις σε βράδια που η επίθεση είναι πιο στατική».

«Μετράνε όλα. Ένα κόψιμο, μια back door πάσα, ένα λέι απ, μια βουτιά για μια μπάλα, είναι ανάσα δροσιάς για την ομάδα. Είναι όλα αυτά θέμα χημείας και προσπάθειας, να ξέρει ο συμπαίκτης σου πως είσαι στο πλευρό του. Είμαστε ομάδα».

«Δεν σκεφτόμαστε καθόλου τη συνέχεια, κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι και αυτά που μας λέει ο κόουτς. Το πιο σημαντικό είναι να παρουσιαζόμαστε έτοιμοι και να τα δίνουμε όλα. Δεν θες ποτέ να πας σε ένα ματς και να είσαι ανέτοιμος. Αυτή είναι η μισή επιτυχία».

«Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτό τον καιρό, την οικογένειά μου που ήταν δίπλα μου. Η μεγαλύτερη πάλη που είχα ήταν να επιστρέψω στο επίπεδο που ήμουν αθλητικά. Αυτό είναι που σε ξεχωρίζει από το αν είσαι σε υψηλό επίπεδο ή όχι. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτή την πυγμή και τη δύναμη να είμαι εδώ».

«Σίγουρα η Εθνική ομάδα βοήθησε για να δείξω στους Μπακς ότι είμαι έτοιμος. Αφού ήρθαν και στο παιχνίδι με την Ιταλία και ήταν ενθουσιασμένοι, είδαν ότι τρέχω, παίζω άμυνα, κάνω τη δουλειά μου βασικά. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Όχι μόνο εγώ, ένα παιδί που ξαναπαίζει μετά από έναν τραυματισμό πρέπει να αποδείξει πάλι πράγματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι το μπάσκετ. Ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα μετρά, σίγουρα μετρά το βιογραφικό σου, αλλά πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε μέρα. Αυτό είναι ο πρωταθλητισμός».

«Αυτό που σκέφτομαι είναι η Βοσνία. Το συμβόλαιο με τους Μπακς είναι ένα μεγάλο δώρο από τον Θεό και μια ανταμοιβή για την προσπάθεια που έκανα για να επιστρέψω από τον τραυματισμό μου. Μου λέγανε κάποιοι ‘πώς το κάνεις αυτό;’. Δεν είναι καθόλου εύκολο και έχω ρίξει πάρα πολλή δουλειά για να επιστρέψω».

«Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι...»

Ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης, ανέφερε τα παρακάτω:

«Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε».

«Έχει αποδειχτεί διαχρονικά ότι οι ομάδες που πετυχαίνουν σε αυτά τα τουρνουά είναι αυτές που βελτιώνονται στη διάρκειά τους. Θεωρώ κι εγώ ότι έτσι όπως ξεκινήσαμε από τα φιλικά, ήρθαμε εδώ παίζοντας μόνο έναν αγώνα μαζί, παίρνοντας τις νίκες υπάρχει καθημερινή βελτίωση, ακόμη και στον τρόπο που αφομοιώνουν τα παιδιά τα τακτικά στοιχεία. Η επιρροή του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πολύ σημαντική, προσαρμόζονται τα παιδιά σε αυτό, και ο ίδιος ο Γιάννης προσαρμόζεται σε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης».

«Σύνθετες σκέψεις για τις διαφαινόμενες πιθανότητες αντιπάλων στη συνέχεια δεν κάνουμε. Εμάς η στόχευσή μας και οι απαιτήσεις μας είναι επί του παρόντος, μόνο το επόμενο παιχνίδι και έτσι θέλουμε να το βλέπουν και τα παιδιά».

«Στόχος μας για κάθε αντίπαλο που έχει κάποιες δυνατότητες και κάποια χαρίσματα είναι να τα αντιμετωπίσουμε. Ο Νούρκιτς είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει από τη Βοσνία, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, μέχρι τώρα η ομάδα έχει δείξει ότι επικεντρώνεται πολύ καλά στον τρόπο αντιμετώπισης κάποιων παικτών. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, να μην ξεχνάμε τη δουλειά που έκανε ο Παπανικολάου πάνω στον Φοντέκιο ή ο Θανάσης που όποτε μπαίνει δίνει τα πάντα. Αυτό είναι ένα κέρδος και αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Όσα παιδιά έρχονται από τον πάγκο, για όσο χρόνο χρειαστεί, τα δίνουν όλα».

«Το θέμα των ριμπάουντ είναι πολυπαραγοντικό. Έχουμε ζητήσει την προσοχή των παιδιών. Το ριμπάουντ εκτός από προπόνηση είναι θέμα αντίληψης και πώς τα παιδιά μπαίνουν σε μια τέτοια φάση. Το δουλεύουμε, το έχουμε αντιληφθεί και νομίζω ότι θα βελτιωθούμε».

«Η καθημερινότητα του κόουτς Σπανούλη είναι 24 ώρες μπάσκετ. Έτσι ήταν ως παίκτης, έτσι είναι και τώρα ως προπονητής. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, όλα είναι με βάση έναν προγραμματισμό, με τι θέλει να δουλέψει. Όλη η μέρα μας είναι μπάσκετ και αλίμονο αν δεν ήταν. Γι’ αυτό είμαστε εδώ».

«Τα σχήματα όταν βοηθάνε και τα παιχνίδια είναι πράγματα που θέλουμε να δούμε. Χθες ο Σαμοντούροβ έπαιξε και στη θέση ‘3’. Γενικά δεν ξέρεις μέσα στα τουρνουά τι μπορεί να σου προκύψει οπότε θέλουμε για όλα τα ενδεχόμενα να είμαστε έτοιμοι».