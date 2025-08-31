Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.9° 30.9°
3 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.1° 30.6°
2 BF
34%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
30.0° 29.4°
4 BF
57%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
41%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
3 BF
74%
Βέροια
Αίθριος καιρός
31°C
31.5° 31.5°
2 BF
32%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
20%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 30.0°
3 BF
32%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 28.6°
2 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
3 BF
40%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
31°C
31.4° 31.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.7° 29.7°
2 BF
66%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.1°
4 BF
48%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
31°C
31.2° 31.2°
4 BF
24%
Λαμία
Αίθριος καιρός
34°C
36.2° 33.8°
3 BF
25%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 29.3°
4 BF
58%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
35°C
35.0° 35.0°
3 BF
21%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.3° 27.1°
3 BF
75%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.2° 29.2°
3 BF
52%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
25°C
25.2° 25.2°
2 BF
42%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 31 Αυγούστου, 2025
Ethniki_Basket_Georgia_Eurobasket2025_1020_1
Eurokinissi

Θρίαμβος της Εθνικής μπάσκετ κατά της Γεωργίας

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
Με το Γιάννη, με το Ντίνο, το Βασίλη και τ' άλλα παιδιά...

Η Εθνική Ανδρών... σκόρπισε τη Γεωργία, «αρπάζοντας» το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 και βάζοντας πλώρη για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, που θα την βοηθήσει να αποφύγει τα... μεγαθήρια (Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία) μέχρι τα ημιτελικά.  

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με προσήλωση στην άμυνα και 14/25 τρίποντα(!), συνέτριψε με 94-53 το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς, για την 3η αγωνιστική, γράφοντας το 3/3 και υποχρεώνοντας τη Γεωργία στη 2η ήττα της. 

Επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης» η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00).

Η προσήλωση στην άμυνα για 40 λεπτά ήταν αυτή που έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην Ελλάδα από το πρώτο τζάμπολ, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (27π., 1/1τρ., 8ρ., 4ασ., 2κλ. και μόλις 1 λάθος), Ντίνο Μήτογλου (17π., εκ των οποίων τους 15 στο α' ημ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (14π., 4/8τρ.) να ξεδιπλώνουν τις αρετές τους στην επίθεση και τους Λαρεντζάκη, Τολιόπουλο και Κατσίβελη να προσθέτουν και αυτοί τις... πινελιές τους από τα 6,75, όπου η Εθνική μέτρησε 14/25 τρίποντα!

Το έργο, μάλιστα, του «Greek Freak» έγινε ακόμη πιο εύκολο από τη στιγμή που ο Γκόγκα Μπιτάτζε (Ορλάντο Μάτζικ) δεν αγωνίστηκε, αφήνοντας μόνο του τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι (Τορόντο Ράπτορς) στην αναχαίτιση του Έλληνα ΝΒΑερ, καθώς ο Τόκο Σενγκέλια έμεινε στο παρκέ για μόλις 4 λεπτά και ο Γκιόργκι Σερμαντίνι δεν είχε το κορμί και την... ηλικία για να τον κοντράρει... 

Από τη Γεωργία των μόλις 4/22 τρίποντων και των 17 λαθών πάλεψε ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 14 πόντους. 

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

Η Εθνική μπήκε στον αγώνα με την άμυνα σε πρώτο πλάνο και με ενορχηστρωτές αυτής τους Παπανικολάου, Μήτογλου, τη στιγμή που οι Σλούκας, Γ. Αντετοκούνμπο έκαναν εξαιρετική δουλειά σε δημιουργία και εκτέλεση και τα τρίποντα έβρισκαν στόχο, άρχισε να ελέγχει τον ρυθμό της αναμέτρησης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ξέφυγε στο 7΄ με 9-17, μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ και χωρίς να απειληθεί έκλεισε την περίοδο στο +9 (13-22). 

Δίχως να χάσει τον ρυθμό της στην άμυνα και με τον Μήτογλου αλάνθαστο μέχρι το ημίχρονο (15π., 2/2δ., 3/3τρ., 2/2β.), η Εθνική όχι μόνο δεν... ίδρωσε στη δεύτερη περίοδο, αλλά άρχισε να οικοδομεί και διαφορά ασφαλείας. Μάλιστα στο 18΄ ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 27-41 (+14), δια χειρός Γ. Αντετοκούνμπο, για να πάρει η «γαλανόλευκη» τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +17 (29-46). 

Στην τρίτη περίοδο, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο απλά για την Εθνική... Με την άμυνα να μη φεύγει από το μυαλό των διεθνών, η Γεωργία «κόλλησε» στους 12 πόντους σε αυτό το διάστημα και με τους Γ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Καλαϊτζάκη να βρίσκουν λύσεις από μέση και μακρινή απόσταση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εκτόξευσε στο 25΄ τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +32 (32-64), μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης, το οποίο αναλώθηκε σε εντυπωσιακά καρφώματα του «Greek Freak». 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βάσκες, Κοζλόφσκις, Βελίκοβ.

Οι συνθέσεις:

ΓΕΩΡΓΙΑ (Αλεξάντερ Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (1), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11, Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8, Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3, Οτσχικίτζε.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (4), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4, Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γ. Αντετοκούνμπο 27 (1), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3).

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Θρίαμβος της Εθνικής μπάσκετ κατά της Γεωργίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual