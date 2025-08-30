Υπέταξε εύκολα την Κύπρο, ξεκούρασε και τον Γιάννη

Τη δεύτερή της νίκη σε ισάριθμα ματς στον 3ο όμιλο στο Ευρωμπάσκετ, σημείωσε η Εθνική Ελλάδας και συνεχίζει αήττητη στη διοργάνωση. Απέναντι στην Κύπρο, η Ελλάδα είχε εύκολο έργο και επικράτησε τελικά με 96-69.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν στην αποστολή, καθώς ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να τον ξεκουράσει, εν όψει της δύσκολης συνέχειας. Η Εθνική, λοιπόν, έκανε το καθήκον της και πλέον επικεντρώνεται στην (κομβική για την πρώτη θέση) «μάχη» με τη Γεωργία, της Κυριακής.

Ο Βασίλης Σπανούλης μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους 12 παίκτες που είχε στη διάθεση του, με τη «γαλανόλευκη» να ανεβάζει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και να μπαίνει πρόωρα σε τροχιά νίκης, μετά από ένα... χλιαρό πρώτο μέρος.

Με «δίδυμο-φωτιά» στην περιφέρεια τους Τάιλερ Ντόρσεϊ (18π., 4/6τρ.) και Γιαννούλη Λαρεντζάκη (14π., 3/3τρ.), τον Ντίνο Μήτογλου κυρίαρχο της ρακέτας (18π.) και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να αξιοποιεί και με το παραπάνω (12π.) τον χρόνο (27΄) που τον εμπιστεύθηκε στο παρκέ ο ομοσπονδιακός τεχνικός, η Εθνική έκανε μία δυνατή... προπόνηση, ενόψει της αυριανής κρίσιμης αναμέτρησης. Στα αξιοσημείωτα; Οι 26 ασίστ της «γαλανόλευκης» με μόλις 6 λάθη.

Από την Κύπρο, ξεχώρισε ο 23χρονος πόιντ γκαρντ Φίλιππος Τίγκας (12π.), ο Ντάραλ Ουίλις (15π., 8ρ.) και ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96