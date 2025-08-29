«Δύο στα δύο» για Γερμανία, Λιθουανία και Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ

Άνετες νίκες και για τις τρεις ομάδες που στοχεύουν ψηλά στη διοργάνωση.

Με δεύτερη... κατοστάρα, αυτή τη φορά απέναντι στη Σουηδία, η Γερμανία έκανε το δύο στα δύο, στον 2ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Τα «πάντσερ» επικράτησαν με 105-83 των Σουηδών, κι ενώ στην πρεμιέρα είχαν νικήσει με 106-76 το Μαυροβούνιο. Η Σουηδία υπέστη τη 2η ήττα της, μετά από αυτήν από τη Φινλανδία (93-90) στην πρεμιέρα.

Μία ακόμη άνετη νίκη πήρε η Λιθουανία στο Ευρωμπάσκετ 2025. Μετά τη νίκη με 94-70 επί της Μεγάλης Βρετανίας, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου, οι Λιθουανοί έκαναν επίδειξη δύναμης και απέναντι στο Μαυροβούνιο, επικρατώντας με 94-67 για την 2η ημέρα του Ευρωμπάσκετ 2025.

Αφού νίκησε εμφατικά με 93-73 τη Λετονία, στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, η Τουρκία διπλασίασε τις νίκες της επικρατώντας με 92-78 της Τσεχίας, για την 2η ημέρα, στη Ρίγα της Λετονίας.



Γερμανία - Σουηδία 105-83

Όπως και κόντρα στο Μαυροβούνιο, η Γερμανία είδε δύο ΝΒΑer, τον πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς Ντένις Σρέντερ και τον γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, Φραντς Βάγκνερ να βάζουν την «υπογραφή» τους στην άνετη επικράτηση επί της Σουηδίας. Ο Ντένις Σρέντερ τέλειωσε το ματς με 23 πόντους με 3/6 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ. Ο Φραντς Βάγκνερ σημείωσε 21 πόντους. Ο Μαοντό Λο πρόσθεσε 13 πόντους και είχε επίσης 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο σέντερ της Μονακό, Ντάνιελ Τάις ήταν επίσης διψήφιος με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Ο Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς ήταν για δεύτερη φορά όρθιος στον πάγκο της Γερμανίας, καθώς ο Ισπανός Ομοσπονδιακός τεχνικός των Παγκόσμιων Πρωταθλητών 2023 και «χάλκινων» στο Ευρωμπάσκετ του 2022, Άλεξ Μουμπρού, είχε διακομισθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (25/8), όπου διαπιστώθηκε πως αντιμετωπίζει οξεία λοίμωξη. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το διάστημα της υποχρεωτικής απουσίας του 46χρονου Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Γερμανίας.

Ο Μέλβιν Πάντσαρ ξεχώρισε με 18 πόντους (5/6 τρίποντα) από τη Σουηδία.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83

Διαιτητές: Ζουράποβιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Προκ (Πολωνία), Μάνχαϊμ (Ισραήλ)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 9 (1/3 τρίποντα), Ο. Ντα Σίλβα 6, Λο 13 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τ. Ντα Σίλβα 7 (6 ριμπάουντ), Βάγκνερ 21 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τάις 11 (4 ριμπάουντ), Σρούντερ 23 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χόλατς 3, Τίμαν 6 (4 ριμπάουντ), Κράτζερ, Ομπστ 6

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον, Ράμστεντ 8 (2 ριμπάουντ), Φολκ 3 (5 ριμπάουντ), Μποργκ 11 (3/9 τρίποντα), Χάκανσον 11 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μάρκουσον 13 (4 ριμπάουντ), Σπάιρς 3, Γκάντεφορς 4, Πάντζαρ 18 (5/6 τρίποντα), Εντζιέ 12 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ)

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Οι... συνήθεις ύποπτοι, δηλαδή ο πόιντ γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου Ρόκας Γιοκουμπάιτις και ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Γιόνας Βαλαντσιούνας ανέλαβαν να «εκτελέσουν» τις όποιες ελπίδες του Μαυρουβουνίου για μία πρώτη νίκη στη διοργάνωση. Ο Γιοκουμπάιτις σημείωσε double double με 21 πόντους και 12 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 22:26 λεπτά συμμετοχής. Ο Βαλαντσιούνας είχε συγκομιδή 19 πόντους και 5 ριμπάουντ στο α΄ μέρος και δεν χρειάστηκε να ξαναπατήσει παρκέ στο β΄.

Ήδη στο ημίχρονο, η «Λιέτουβα» βρισκόταν μπροστά με +19 (47-28). Τα 42 ριμπάουντ του Μαυροβουνίου έναντι των 27 της Λιθουανίας στο τέλος, δεν έφεραν αποτέλεσμα για την ομάδα του Μπόσκι Ράντοβιτς. Κι αυτό γιατί οι παίκτες του Μπόσκο Ράντοβιτς υπέπεσαν σε 26 λάθη (11 η Λιθουανία).

Για τους ηττημένους, ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς... ήταν μόνος, τελειώνοντα το ματς με double double, 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο Έλληνας Γιώργος Πουρσανίδης ήταν 3ος διαιτητής της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 47-28, 66-45, 94-67

Διαιτητές: Καστίγιο (Ισπανία), Τσουέκα (Ισπανία), Πουρσανίδης (Ελλάδα)

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 10, Νορμάντας 6, Βελίτσκα 10 (2), Ραντζεβίτσιους 1, Σεντεκέρσκις 7 (1), Τουμπέλις 2, Γιοκουμπάιτις 21 (2), Μπιρούτις 7, Βαλαντσιούνας 19 (3), Γκιεντράιτις 5 (1), Σαγκριούνας 4 (3 ασίστ), Σιρβίντις 2

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 4, Μιχαΐλοβιτς 7 (1), Βούτσεβιτς 20 (1), Σλάβκοβιτς 4, Χαντζιμπέγκοβιτς 1, Σιμόνοβιτς 10, Γιοβάνοβιτς 13 (1), Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 8



Τουρκία - Τσεχία 92-78

Αν και βρέθηκε να χάνει με 21-27 στο τέλος της 1ης περιόδου, η Τουρκία απάντησε με επιμέρους σκορ 24-10 στο 2ο δεκάλεπτο και έκτοτε τα πράγματα έγιναν εύκολα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Κι... όμως η Τσεχία τέλειωσε το ματς με 14/41 τρίποντα (5/7 είχε μόνο ο Πετέρκα) έναντι 7/20 των Τούρκων. Τη διαφορά έκαναν τα 37 ριμπάουντ της Τουρκίας έναντι των 25 της Τσεχίας. Ό,τι δεν έμπαινε έξω από τα 6.75, η Τουρκία το κάλυψε με 26/38 δίποντα (15/26 η Τσεχία).

Πρώτος σκόρερ της Τουρκίας ανδείχτηκε ο φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς Αλπερέν Σενγκούν, σημειώνοντας double double, με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κοψίματα και 1 κλέψιμο. Ο Τσεντί Οσμάν του Παναθηναϊκού τον... ακολούθησε με 21 πόντους, ενώ 16 πόντους πρόσθεσε ο Σέντερ της Αναντολού Εφές Ερκάν Οσμανί.

Ο Μαρτίν Πετέρκα, με 23 πόντους ήταν ο μόνος διψήφιος για την ομάδα του Ντιέγκο Οκόμπο. Η Τσεχία συμβιβάστηκε με μία δεύτερη ήττα μετά από αυτήν, με 62-50 από την Πορτογαλία για την 1η αγωνιστική. Οι Τσέχοι μετέχουν σε αυτό το Ευρωμπάσκετ χωρίς τα δύο «αστέρια» τους, τον Βέσελι και τον Σατοράνσκι.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 45-37, 72-62, 92-78

Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Γιούρτσεβιτς (Κροατία)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 5 (1), Χαζέρ 4, Σανλί 2, Όσμαν 21 (2), Κορκμάζ 7 (1), Σενγκούν 23, Οσμανί 16 (2), Μπόνα 6, Γιλμάζ, Σιπαχί 6 (1), Γιουρτσέβεν 2

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 9 (3), Χρούμπαν 7, Πετέρκα 23 (5), Μπόχατσικ 8 (2), Σενιάλ 9 (3), Κρίβανεκ 4 (1), Κρέιτσι 3, Κριζ 4, Μπάλιντ, Σβόμποντα, Κίζλινκ 9