Υπέταξε την Ιταλία, σειρά τώρα έχει η Κύπρος

Με φόντο τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ, που διεξάγεται στη Λεμεσό, η Εθνική Ανδρών πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση πριν την αναμέτρηση του Σαββάτου απέναντι στην Κύπρο.

Στο «Σπύρος Κυπριανού», οι διεθνείς προετοιμάστηκαν με σοβαρότητα και προσήλωση, έχοντας στόχο τη βελτίωση και τη σταθερότητα στην απόδοσή τους, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του συνεργάτη του Βασίλη Σπανούλη, Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Η Εθνική δείχνει αποφασισμένη να χτίσει πάνω στα θετικά στοιχεία της πρεμιέρας με την Ιταλία και να διορθώσει τις αδυναμίες της, με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση και -φυσικά- τη νίκη.

Οι δηλώσεις του Διαμαντή Παναγιωτόπουλου

«Όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα. Προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και να συνδυάζουμε τη βελτίωση με τη νίκη. Αυτό χαρακτηρίζει μια καλή ομάδα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον αντίπαλο, πολλές φορές ο αντίπαλος είναι μέσα σου και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να γινόμαστε εμείς καλύτεροι. Θα δώσουμε το 100% για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και ο κόουτς με το σταφ θα αποφασίσουν, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι νωρίς την Κυριακή. Ο στόχος είναι να βελτιωθούμε σε κάποια πράγματα που κάναμε λάθος στην πρεμιέρα με την Ιταλία.

»Πρέπει να διορθώσουμε πράγματα όπως να τρέξουμε περισσότερο στο fast break. Η αμυντική μας προσήλωση ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, αυτό πρέπει να το μετουσιώσουμε σε κάποια εύκολα καλάθια, κάτι που θα δημιουργήσει και μια άλλη δυναμική σε όλη την ομάδα. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε στοχεύσει. Για να γίνει αυτό πέρα από την άμυνα χρειάζεσαι τα ριμπάουντ, χρειάζεσαι τακτική προσήλωση που είχαμε χθες, πολλά πράγματα που μέρα με τη μέρα τα βάζουμε κάτω, τα βλέπουμε στο βίντεο, γιατί δεν υπάρχει προπονητικός χρόνος, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι.

»Όλοι γνωρίζουμε την ποιότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ανάλογα του τι σου δίνει η αντίπαλη άμυνα, μπορείς αυτόματα να δημιουργήσει τις καταστάσεις που πρέπει. Άλλες ομάδες μπορεί να δώσουν βοήθειες, άλλες όχι, είναι ανάλογα με την τακτική που ακολουθούν. Το θέμα είναι να έχεις το πλάνο και να είσαι ευέλικτος, πέρα από αυτό που έχεις προετοιμάσει, ώστε να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες για να έχεις τις καλύτερες επιλογές.

»Οι κατοχές μπορεί να είχαν διαφορά, αλλά ήταν περισσότερο από τα λάθη παρά από τα ριμπάουντ. Τα 12 χαμένα ριμπάουντ είναι ένα μεγάλο νούμερο, δεν επιτρέπεται για μια ομάδα που θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω στη διοργάνωση. Έχουμε εστιάσει εκεί, τα παιδιά χθες έδωσαν το 1.000%, αλλά πολλές φορές έχει να κάνει με την άμυνα που παίζεις, αν θα παίξεις με αλλαγές ή όχι. Παίζει και ο αντίπαλος, έχει και ο άλλος κάποια ποιότητα. Τα παιδιά ήταν χθες εξαιρετικά, συμμέτοχοι στην προσπάθεια και πιστεύω πως θα βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι.

»Αυτό που έχει σημασία είναι να βελτιωνόμαστε. Οι καλές ομάδες είναι αυτές που βελτιώνονται στη διάρκεια του τουρνουά, γιατί είναι ένα μεγάλο τουρνουά, σχεδόν 20 μέρες. Αν χθες παίξαμε 20-25 λεπτά καλά, θέλουμε στο επόμενο ματς να είναι 28, στο επόμενο 30 και στα νοκ-άουτ να είμαστε κοντά στα 40 λεπτά.

»Είναι ευλογία για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν. Ζήσαμε χθες μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, είναι πολύ σημαντικό. Νιώθουμε όλοι μια περηφάνια όταν εκπροσωπούμε την Ελλάδα, πόσω μάλλον αύριο που θα αντιμετωπίσουμε σε εισαγωγικά την Κύπρο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους Κύπριους και τους Έλληνες φιλάθλους να κάνουν αυτό το παιχνίδι μια γιορτή και στο τέλος του αγώνα να είμαστε όλοι μαζί».

Οι δηλώσεις του Γιαννούλη Λαρεντζάκη

«Στην πρεμιέρα πάντα υπάρχει άγχος και μια πίεση παραπάνω. Στην άμυνα ήμασταν σε πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το ματς γιατί η συνέχεια είναι δύσκολο. Αύριο παίζουμε ένα παιχνίδι με την Κύπρο και πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα που κάναμε λάθος στο παιχνίδι με την Ιταλία.

»Παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω πως θα βελτιώνεται η εικόνα μας. Οι ομάδες που βελτιώνονται μέσα στο τουρνουά πάνε μπροστά. Είπαμε για τα νεκρά διαστήματα που είχαμε, θέλουμε να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο και δουλεύουμε πάνω σε αυτό με βίντεο και μίτινγκ καθημερινά. Ένα θετικό στοιχείο ήταν η άμυνα και η διάθεση που δείξαμε, πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του τουρνουά.

»Είναι πολύ όμορφο που συμμετέχει και η Κύπρος στο Ευρωμπάσκετ. Θα ακουστεί ένας εθνικός ύμνος και θα είναι πολύ όμορφο το συναίσθημα, αλλά δεν παύει να είναι επίσημο παιχνίδι και να θέλουμε τη νίκη.

»Υπάρχει συγκέντρωση, καλή ψυχολογία, κάθε μέρα θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Οι ομάδες που βελτιώνονται μέσα στα τουρνουά είναι αυτές που φτάνουν ψηλά.

»Ξέραμε ότι η Γεωργία είναι μια σκληρή ομάδα, η Ισπανία έχει πολλά νέα παιδιά. Οι πρεμιέρες είναι ιδιαίτερες. Η Γεωργία έχει πολύ καλή ομάδα και όπως έχει εξελιχθεί ο όμιλος θεωρώ πως θα είναι πολύ σημαντικό το μεταξύ μας παιχνίδι.

»Θα είμαστε συγκεντρωμένοι και όπως πρέπει σε όλα τα ματς. Έχουμε έρθει σε αυτό το τουρνουά με αποφασιστικότητα να κάνουμε κάτι καλό.

»Δεν ξέρω αν δεν έχουμε κάτι σαν ομάδα. Θεωρώ πως η ομάδα είναι πλήρης, έχουμε ψυχολογία, έχουμε καλή χημεία και πρέπει να βελτιώσουμε τα νεκρά διαστήματα. Είναι μπάσκετ, δεν παίζουμε μόνοι μας, θα συμβούν κι αυτά, αλλά θέλουμε να τα περιορίσουμε.

»Τα ριμπάουντ είναι ένα θέμα, το δουλεύουμε καθημερινά και προσπαθούμε να βάζουμε στόχος σε κάθε παιχνίδι να μειώνεται ο αριθμός των ριμπάουντ που χάνουμε.

»Είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και βελτιωνόμαστε καθημερινά.

»Για να βάλουμε τα σουτ θέλουμε ρυθμό, αποφασιστικότητα και θετική ενέργεια. Έχουμε πολύ έμπειρα παιδιά, με πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και θα είμαστε όταν έρθει η ώρα έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια».